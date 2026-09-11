Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%6 050 руб. 8 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 49477
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
30
Мощность
10 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
32.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса сабвуфера
дерево
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
38
Мощность фронтальных колонок
20 Вт
Мощность сабвуфера
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х29
Вес, кг.
5.45
Описание товара Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 38 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 50 - 20000 Гц
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
30
Мощность
10 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
32.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание от сети
да
Материал корпуса сабвуфера
дерево
Разъем для наушников
нет
Развернуть
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
38
Мощность фронтальных колонок
20 Вт
Мощность сабвуфера
18
Страна производитель
Китай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 38 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 50 - 20000 Гц
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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