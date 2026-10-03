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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT

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Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 1
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 2
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 3
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 4
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 5
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 6
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 7
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 8
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 9
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 10
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 11
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 12
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 13
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 14
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 15
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 16
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 17
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 18
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 9
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 10
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 11
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 12
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 13
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 14
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 15
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 16
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 17
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 18
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
6 330 руб.  15 250 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT
6 330 руб. -58%
15 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
24.1
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
15.2
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
5.5

Описание товара Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT

Акустика R1010BT представляет собой новую версию еще одной классической модели Edifier, R1000TCN. Корпус из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) толщиной 15 мм поглощает нежелательную внешнюю вибрацию. Оснащенная 4-дюймовыми низкочастотными драйверами и 3/4-дюймовыми твитерами с шелковыми диффузорами, полочная Bluetooth колонка R1010BT спроектирована так, чтобы воспроизводить выразительный звук с хорошей детализацией.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
24.1
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
15.2
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Акустика R1010BT представляет собой новую версию еще одной классической модели Edifier, R1000TCN. Корпус из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) толщиной 15 мм поглощает нежелательную внешнюю вибрацию. Оснащенная 4-дюймовыми низкочастотными драйверами и 3/4-дюймовыми твитерами с шелковыми диффузорами, полочная Bluetooth колонка R1010BT спроектирована так, чтобы воспроизводить выразительный звук с хорошей детализацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier R1010BT 2.0 черный/черный 24Вт BT - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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