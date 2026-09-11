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Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный

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Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 1
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 2
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 3
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 4
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 5
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 6
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 7
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 8
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 9
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 10
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 11
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 12
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 13
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 14
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 15
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 16
Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 1
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 2
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 3
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 4
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 5
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 6
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 7
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 8
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 9
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 10
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 11
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 12
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 13
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 14
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 15
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 16
  • Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
6 720 руб.  14 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541413
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
5.85

Описание товара Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный

Активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт Регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели Беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука Калиброванный фронтальный порт фазоинвертора Возможность подключения дополнительного сабвуфера MDF корпус для минимизации акустического резонанса Неискаженная мощность 42 Вт RMS, 4-дюймовый низкочастотный динамик и ?-дюймовый твитер с шелковым куполом создают плотный звук студийного качества, который идеально подходит для игр, фильмов и музыки. Подключение к компьютеру, домашнему кинотеатру и другим устройствам. Съемные грили. Защищают драйверы динамиков и легко снимаются для очистки. Soundfield Spatializer имитирует большую звуковую сцену одним нажатием кнопки. Эта уникальная функция создает широкополосный звук за счет оптимизации каждого канала, отправки противоположных сигналов для устранения взаимных помех и улучшения разделения. Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов низких и высоких частот, расположенных на активной колонке. Регуляторы громкости, высоких и низких частот расположены на боковой панели Отрегулируйте громкость, отключите/включите звук, переключите входы, выберите расширение звукового поля и режим линейного входа с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Комфорт и удобство - это то, что R1280Ts стремится обеспечить с помощью пульта ДУ. При подключении сабвуфера к sub out колонки автоматически обнаруживают его и активируют цифровой кроссовер. Сдвоенные входы RCA позволяют подключать два устройства одновременно. Подключение к таким устройствам, как телефон, ПК, ноутбук, планшет или игровая консоль с помощью аудиокабеля RCA - RCA или аудиокабеля 3.5 мм Jack - RCA устраняет необходимость в переключении кабелей. Корпус Edifier R1280Ts сделан из MDF панелей, предназначенных для эффективного предотвращения акустического резонанса. Вам понравится, как идеально они впишутся в вашу гостиную, кабинет или спальню.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт Регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели Беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука Калиброванный фронтальный порт фазоинвертора Возможность подключения дополнительного сабвуфера MDF корпус для минимизации акустического резонанса Неискаженная мощность 42 Вт RMS, 4-дюймовый низкочастотный динамик и ?-дюймовый твитер с шелковым куполом создают плотный звук студийного качества, который идеально подходит для игр, фильмов и музыки. Подключение к компьютеру, домашнему кинотеатру и другим устройствам. Съемные грили. Защищают драйверы динамиков и легко снимаются для очистки. Soundfield Spatializer имитирует большую звуковую сцену одним нажатием кнопки. Эта уникальная функция создает широкополосный звук за счет оптимизации каждого канала, отправки противоположных сигналов для устранения взаимных помех и улучшения разделения. Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов низких и высоких частот, расположенных на активной колонке. Регуляторы громкости, высоких и низких частот расположены на боковой панели Отрегулируйте громкость, отключите/включите звук, переключите входы, выберите расширение звукового поля и режим линейного входа с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Комфорт и удобство - это то, что R1280Ts стремится обеспечить с помощью пульта ДУ. При подключении сабвуфера к sub out колонки автоматически обнаруживают его и активируют цифровой кроссовер. Сдвоенные входы RCA позволяют подключать два устройства одновременно. Подключение к таким устройствам, как телефон, ПК, ноутбук, планшет или игровая консоль с помощью аудиокабеля RCA - RCA или аудиокабеля 3.5 мм Jack - RCA устраняет необходимость в переключении кабелей. Корпус Edifier R1280Ts сделан из MDF панелей, предназначенных для эффективного предотвращения акустического резонанса. Вам понравится, как идеально они впишутся в вашу гостиную, кабинет или спальню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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