Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный
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Характеристики
Описание товара Колонки Edifier R1280Ts 2.0 светлое дерево/черный
Активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт Регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели Беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука Калиброванный фронтальный порт фазоинвертора Возможность подключения дополнительного сабвуфера MDF корпус для минимизации акустического резонанса Неискаженная мощность 42 Вт RMS, 4-дюймовый низкочастотный динамик и ?-дюймовый твитер с шелковым куполом создают плотный звук студийного качества, который идеально подходит для игр, фильмов и музыки. Подключение к компьютеру, домашнему кинотеатру и другим устройствам. Съемные грили. Защищают драйверы динамиков и легко снимаются для очистки. Soundfield Spatializer имитирует большую звуковую сцену одним нажатием кнопки. Эта уникальная функция создает широкополосный звук за счет оптимизации каждого канала, отправки противоположных сигналов для устранения взаимных помех и улучшения разделения. Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов низких и высоких частот, расположенных на активной колонке. Регуляторы громкости, высоких и низких частот расположены на боковой панели Отрегулируйте громкость, отключите/включите звук, переключите входы, выберите расширение звукового поля и режим линейного входа с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Комфорт и удобство - это то, что R1280Ts стремится обеспечить с помощью пульта ДУ. При подключении сабвуфера к sub out колонки автоматически обнаруживают его и активируют цифровой кроссовер. Сдвоенные входы RCA позволяют подключать два устройства одновременно. Подключение к таким устройствам, как телефон, ПК, ноутбук, планшет или игровая консоль с помощью аудиокабеля RCA - RCA или аудиокабеля 3.5 мм Jack - RCA устраняет необходимость в переключении кабелей. Корпус Edifier R1280Ts сделан из MDF панелей, предназначенных для эффективного предотвращения акустического резонанса. Вам понравится, как идеально они впишутся в вашу гостиную, кабинет или спальню.
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