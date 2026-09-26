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Колонки Creative T100 2.0 Wireless купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Creative T100 2.0 Wireless

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Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 1
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 2
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 3
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 4
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 5
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 6
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 7
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 8
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 9
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 10
Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Входы
линейный (разъем mini jack), оптический
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 1
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 2
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 3
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 4
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 5
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 6
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 7
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 8
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 9
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 10
  • Колонки Creative T100 2.0 Wireless - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 302046
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
линейный (разъем mini jack), оптический
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
20
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Колонки Creative T100 2.0 Wireless

Стационарные колонки Bluetooth CREATIVE T100 позволят насладиться любимыми песнями в отличном качестве. Они предназначены для ноутбука и подключаются посредством Bluetooth. При необходимости подключения проводным способом, имеются стерео-вход AUX INPUT и цифровой оптический вход, который более устойчив к всевозможным помехам. Также имеется порт USB. Регуляторы находятся на верхней панели, а также, для удобства пользователя, имеется пульт ДУ. Питание колонок осуществляется от сети. Стильный, но лаконичный дизайн колонок Bluetooth CREATIVE T100 не оставит равнодушным ни одного покупателя. Они станут отличным подарком, как парню, так и девушке. Акустический тип устройства - 2.0. При этом суммарная звуковая мощность достигает 40 Вт, а частотный диапазон у них 50 Гц - 20 кГц, благодаря чему воспроизводятся, как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая глубокое и яркое звучание. Размер широкополосного динамика составляет 2.75 дюйма. Общий вес двух колонок равен всего 2 кг, поэтому они удобны и просты в пользовании и при транспортировке.

Отзывы о товаре Колонки Creative T100 2.0 Wireless




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
линейный (разъем mini jack), оптический
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
20
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарные колонки Bluetooth CREATIVE T100 позволят насладиться любимыми песнями в отличном качестве. Они предназначены для ноутбука и подключаются посредством Bluetooth. При необходимости подключения проводным способом, имеются стерео-вход AUX INPUT и цифровой оптический вход, который более устойчив к всевозможным помехам. Также имеется порт USB. Регуляторы находятся на верхней панели, а также, для удобства пользователя, имеется пульт ДУ. Питание колонок осуществляется от сети. Стильный, но лаконичный дизайн колонок Bluetooth CREATIVE T100 не оставит равнодушным ни одного покупателя. Они станут отличным подарком, как парню, так и девушке. Акустический тип устройства - 2.0. При этом суммарная звуковая мощность достигает 40 Вт, а частотный диапазон у них 50 Гц - 20 кГц, благодаря чему воспроизводятся, как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая глубокое и яркое звучание. Размер широкополосного динамика составляет 2.75 дюйма. Общий вес двух колонок равен всего 2 кг, поэтому они удобны и просты в пользовании и при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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