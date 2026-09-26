Колонки Creative T100 2.0 Wireless
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Характеристики
Описание товара Колонки Creative T100 2.0 Wireless
Стационарные колонки Bluetooth CREATIVE T100 позволят насладиться любимыми песнями в отличном качестве. Они предназначены для ноутбука и подключаются посредством Bluetooth. При необходимости подключения проводным способом, имеются стерео-вход AUX INPUT и цифровой оптический вход, который более устойчив к всевозможным помехам. Также имеется порт USB. Регуляторы находятся на верхней панели, а также, для удобства пользователя, имеется пульт ДУ. Питание колонок осуществляется от сети. Стильный, но лаконичный дизайн колонок Bluetooth CREATIVE T100 не оставит равнодушным ни одного покупателя. Они станут отличным подарком, как парню, так и девушке. Акустический тип устройства - 2.0. При этом суммарная звуковая мощность достигает 40 Вт, а частотный диапазон у них 50 Гц - 20 кГц, благодаря чему воспроизводятся, как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая глубокое и яркое звучание. Размер широкополосного динамика составляет 2.75 дюйма. Общий вес двух колонок равен всего 2 кг, поэтому они удобны и просты в пользовании и при транспортировке.
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