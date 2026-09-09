Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
15 700 руб.
21 670
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210857
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Описание товара Колонки SVEN MC-20 чёрный (SV-014438)
Для праздников или повседневного использования отлично подойдут колонки SVEN MC-20. Данная модель справится с абсолютно любыми задачами, а также позволит воспроизводить музыкальные композиции не только с FM-радио, но и с других устройств, таких как планшет, смартфон, MP3-плеер.
Помимо этого, для более комфортного использования колонки оснащены простой панелью управления и беспроводным пультом управления. Высококачественные материалы, профессиональная сборка, современные технологии и дополнительная защита от механических повреждений гарантируют длительный срок службы без поломок. Колонки SVEN MC-20 выполнены в универсальном черном цвете, который отлично впишется в интерьер любой комнаты.
Для праздников или повседневного использования отлично подойдут колонки SVEN MC-20. Данная модель справится с абсолютно любыми задачами, а также позволит воспроизводить музыкальные композиции не только с FM-радио, но и с других устройств, таких как планшет, смартфон, MP3-плеер.
Помимо этого, для более комфортного использования колонки оснащены простой панелью управления и беспроводным пультом управления. Высококачественные материалы, профессиональная сборка, современные технологии и дополнительная защита от механических повреждений гарантируют длительный срок службы без поломок. Колонки SVEN MC-20 выполнены в универсальном черном цвете, который отлично впишется в интерьер любой комнаты.
Колонки SVEN MC-20 чёрный (SV-014438) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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