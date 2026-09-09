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Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт

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Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 6
Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 1
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 2
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 3
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 4
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 5
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 6
  • Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 990 руб.  6 610 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
5 990 руб. -9%
6 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.54

Описание товара Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт

Creative Pebble Plus подарит вам еще больше удовольствия от прослушивания благодаря двукратному усилению низких частот. Для обеспечения кристальной четкости воспроизведения и более громкого и мощного баса акустическая система оснащена двойными динамиками дальнего действия, установленными под углом 45 °, наряду с направленным вниз сабвуфером. Система Creative Pebble Plus включает долгожданную новинку — направленный вниз сабвуфер. Раскачайте звук вашего ПК и погрузитесь в мир музыки благодаря высокому динамическому диапазону и глубокому басу. С помощью всего одной кнопки перейдите в режим High Gain, что усилит выходную мощность до 8 Вт RMS *, повысит насыщенность низких частот и позволит насладиться невероятным звучанием из любой точки помещения без потерь качества. Благодаря внушительным среднечастотным 2-дюймовым динамикам с оптимальным наклоном под углом 45 ° обеспечивается точная направленность звука. Акустическая система Pebble Plus спроектирована таким образом, чтобы звук был направлен непосредственно на пользователя. Это способствует невероятно детализированному и глубокому звучанию, что достигается с помощью широкой и высокой звуковой сцены. Акустическая система Creative Pebble Plus — это безупречное сочетание минимализма и производительности, простоты и совершенства дизайна. Она станет великолепным дополнением вашего рабочего стола. USB-питание позволяет обходиться без настенной розетки. Просто подключите ваши устройства к Pebble Plus с помощью универсального линейного 3,5 мм кабеля! Для дополнительного удобства фронтальные регуляторы громкости расположены на передней панели главного динамика.

Отзывы о товаре Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Creative Pebble Plus подарит вам еще больше удовольствия от прослушивания благодаря двукратному усилению низких частот. Для обеспечения кристальной четкости воспроизведения и более громкого и мощного баса акустическая система оснащена двойными динамиками дальнего действия, установленными под углом 45 °, наряду с направленным вниз сабвуфером. Система Creative Pebble Plus включает долгожданную новинку — направленный вниз сабвуфер. Раскачайте звук вашего ПК и погрузитесь в мир музыки благодаря высокому динамическому диапазону и глубокому басу. С помощью всего одной кнопки перейдите в режим High Gain, что усилит выходную мощность до 8 Вт RMS *, повысит насыщенность низких частот и позволит насладиться невероятным звучанием из любой точки помещения без потерь качества. Благодаря внушительным среднечастотным 2-дюймовым динамикам с оптимальным наклоном под углом 45 ° обеспечивается точная направленность звука. Акустическая система Pebble Plus спроектирована таким образом, чтобы звук был направлен непосредственно на пользователя. Это способствует невероятно детализированному и глубокому звучанию, что достигается с помощью широкой и высокой звуковой сцены. Акустическая система Creative Pebble Plus — это безупречное сочетание минимализма и производительности, простоты и совершенства дизайна. Она станет великолепным дополнением вашего рабочего стола. USB-питание позволяет обходиться без настенной розетки. Просто подключите ваши устройства к Pebble Plus с помощью универсального линейного 3,5 мм кабеля! Для дополнительного удобства фронтальные регуляторы громкости расположены на передней панели главного динамика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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