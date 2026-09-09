Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
Creative Pebble Plus подарит вам еще больше удовольствия от прослушивания благодаря двукратному усилению низких частот. Для обеспечения кристальной четкости воспроизведения и более громкого и мощного баса акустическая система оснащена двойными динамиками дальнего действия, установленными под углом 45 °, наряду с направленным вниз сабвуфером. Система Creative Pebble Plus включает долгожданную новинку — направленный вниз сабвуфер. Раскачайте звук вашего ПК и погрузитесь в мир музыки благодаря высокому динамическому диапазону и глубокому басу. С помощью всего одной кнопки перейдите в режим High Gain, что усилит выходную мощность до 8 Вт RMS *, повысит насыщенность низких частот и позволит насладиться невероятным звучанием из любой точки помещения без потерь качества. Благодаря внушительным среднечастотным 2-дюймовым динамикам с оптимальным наклоном под углом 45 ° обеспечивается точная направленность звука. Акустическая система Pebble Plus спроектирована таким образом, чтобы звук был направлен непосредственно на пользователя. Это способствует невероятно детализированному и глубокому звучанию, что достигается с помощью широкой и высокой звуковой сцены. Акустическая система Creative Pebble Plus — это безупречное сочетание минимализма и производительности, простоты и совершенства дизайна. Она станет великолепным дополнением вашего рабочего стола. USB-питание позволяет обходиться без настенной розетки. Просто подключите ваши устройства к Pebble Plus с помощью универсального линейного 3,5 мм кабеля! Для дополнительного удобства фронтальные регуляторы громкости расположены на передней панели главного динамика.
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