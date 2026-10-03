Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%6 330 руб. 11 730 руб.
В наличии
Код товара: 645344
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 330 руб. -46%
11 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
23.5
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
27
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
5.55
Описание товара Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT
Двухканальная стереосистеа удовлетворит вашу потребность в звучании хорошего качества. Два четырехдюймовых среднечастотных/басовых драйвера создают насыщенные низкие частоты. Между тем два 0.5-дюймовых жрайвеа высоких частот с шелковой диафрагмой воспроизводят четкие высокие частоты.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
23.5
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
27
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Двухканальная стереосистеа удовлетворит вашу потребность в звучании хорошего качества. Два четырехдюймовых среднечастотных/басовых драйвера создают насыщенные низкие частоты. Между тем два 0.5-дюймовых жрайвеа высоких частот с шелковой диафрагмой воспроизводят четкие высокие частоты.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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