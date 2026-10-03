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Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT

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Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 1
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 2
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 3
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 4
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 5
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 6
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 7
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 8
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 9
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 10
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 11
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 12
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 13
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 14
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 15
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 16
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 17
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 18
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 19
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 20
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 21
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 9
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 10
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 11
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 12
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 13
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 14
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 15
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 16
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 17
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 18
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 19
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 20
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 21
  • Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
6 330 руб.  11 730 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT
6 330 руб. -46%
11 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
23.5
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
27
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
5.55

Описание товара Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT

Двухканальная стереосистеа удовлетворит вашу потребность в звучании хорошего качества. Два четырехдюймовых среднечастотных/басовых драйвера создают насыщенные низкие частоты. Между тем два 0.5-дюймовых жрайвеа высоких частот с шелковой диафрагмой воспроизводят четкие высокие частоты.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
23.5
Дополнительно
полочная
Мощность
2x12 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
27
Питание от сети
да
Входы
AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
24
Мощность фронтальных колонок
24 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двухканальная стереосистеа удовлетворит вашу потребность в звучании хорошего качества. Два четырехдюймовых среднечастотных/басовых драйвера создают насыщенные низкие частоты. Между тем два 0.5-дюймовых жрайвеа высоких частот с шелковой диафрагмой воспроизводят четкие высокие частоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier R1010BT 2.0 коричневый/коричневый 24Вт BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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