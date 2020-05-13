Колонки Sven SPS-604 2.0 черный 4Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Колонки
|Вес, кг
|1
|Длина, см
|15.5
|Ширина, см
|9.7
|Высота, см
|6.7
|Диапазон воспроизводимых частот
|90 - 20000 Гц
|Тип акустической системы
|2.0
|Мощность
|2 Вт
|Суммарная мощность
|4 Вт
|Материал корпуса колонок
|МДФ
|Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
|МДФ
|Разъем для наушников
|есть
|Питание от USB
|да
|Питание от сети
|нет
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|нет
|Количество колонок в комплекте
|2
|Входы
|линейный
|Производство
|Китай
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13.05.2020
Ясный , разборчивый звук (конструкция "закрытый корпус") Низкие частоты обозначены довольно неплохо. Удобные - кнопка включения, регулятор и входы на передней панели. Сделаны аккуратно, внешне придраться к качеству изготовления нельзя .
Недостатки:
Для акустики такого уровня и назначения - нет, звучание соответствует конструктиву.
Комментарий:
Покупались для "озвучки" ноутбука и с этой задачей вполне справляются. Не стоит ждать от них "баса" , не стоит требовать от них какого то "суперзвука" :-). Корпус хоть и из тоненькой деревяшки, но таких призвуков и резонансов как у совсем дешевых колонок в пластиковом корпусе нет. Громкость не стоит выворачивать больше чем наполовину - начинаются сильные искажения, что естественно. Т к питание от юсб ( а это для таких колоночек плюс) можно их кнопкой вообще не выключать, целее будет :-). Рекомендую. Если не попадется брак ( а у Свена брак бывает не так уж часто) должны долго проработать.
13.05.2020
Защитная сеточка из железа; корпус деревянный; громкий, отличный звук; питание от USB; встроенный микрофон
Недостатки:
Иногда нужно протирать пыль :)
Комментарий:
Достаточно дешевые за такое качество; красивые и стильные; не пожалел, что купил!