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Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240)

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Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 1
Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 2
Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 3
Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 4
Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 5
Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
55
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 1
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 2
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 3
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 4
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 5
  • Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 850 руб.  8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541465
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
31
Дополнительно
внешний регулятор громкости
Питание от USB
нет
Ширина, см
20
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Интерфейс USB (для флэшки)
RCA
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
55
Мощность фронтальных колонок
27,5 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
7.14

Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240)

Настольные мощные 60 Вт колонки GMNG OK-707, совмещающие в дизайне современный вид и классику. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Двухполосные колонки воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Динамики 127 и 19 мм. Независимая регулировка высоких и низких частот. Подключить источник звука можно через разъемы AUX, USB и с помощью Bluetooth 5.0. Массивный корпус, металлические ножки с фторопластовым основанием обеспечивают устойчивость и стабилизацию колонок на месте установки. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки. Колонками можно управлять с помощью пульта (в комплекте). Питание – от сети 220 В.

Отзывы о товаре Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
31
Дополнительно
внешний регулятор громкости
Питание от USB
нет
Ширина, см
20
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Интерфейс USB (для флэшки)
RCA
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
55
Мощность фронтальных колонок
27,5 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настольные мощные 60 Вт колонки GMNG OK-707, совмещающие в дизайне современный вид и классику. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Двухполосные колонки воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Динамики 127 и 19 мм. Независимая регулировка высоких и низких частот. Подключить источник звука можно через разъемы AUX, USB и с помощью Bluetooth 5.0. Массивный корпус, металлические ножки с фторопластовым основанием обеспечивают устойчивость и стабилизацию колонок на месте установки. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки. Колонками можно управлять с помощью пульта (в комплекте). Питание – от сети 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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