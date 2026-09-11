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Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио

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Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 1
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 2
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 3
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 4
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 5
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 6
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 7
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 8
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 9
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 10
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 11
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 12
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 13
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 14
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 15
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 16
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 17
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 18
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 19
Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 1
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 2
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 3
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 4
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 5
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 6
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 7
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 8
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 9
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 10
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 11
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 12
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 13
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 14
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 15
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 16
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 17
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 18
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 19
  • Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 020 руб.  6 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651327
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х21
Вес, кг.
4.2

Описание товара Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио

Комплект из двух сателлитов и сабвуфера — это отличный способ получить звук высокого качества с проработанными средними частотами и объёмным басом, который сделает спецэффекты в кино или играх максимально эффектными. Очень часто от приобретения акустических систем 2.1 пользователи отказываются в силу их больших габаритов — далеко не у всех есть достаточно пространства для размещения крупных колонок. К счастью, компания SVEN предлагает целую линейку комплектов, которые обладают всеми преимуществами формата, но при этом прекрасно поместятся на рабочем столе. Один из ярких представителей этой линейки — комплект акустики SVEN MS-315. Размеры боковых колонок у него составляют всего лишь 95 ? 152 ? 97 мм, сабвуфера — 178 ? 237 ? 300 мм. Масса при этом вполне солидная — 3.6 кг, так как корпус сабвуфера выполнен из MDF, что крайне благотворно сказывается на звуке. Вносят свой вклад, конечно же, и качественные динамики: диаметром 95 мм в сабвуфере и по 70 мм в сателлитах. Благодаря их слаженной работе диапазон воспроизводимых частот крайне обширен — от 40 до 22 000 Гц. С громкостью тоже все в порядке, полная мощность акустики — 46 Вт. Этого с запасом достаточно не только для озвучивания рабочего места, но и для прослушивания музыки или просмотра кино в помещении среднего размера. Центральное устройство системы — это активный сабвуфер, на котором размещены панель управления с оригинальным дизайном в виде кольца и высококонтрастный LED-дисплей, снабжающий пользователя всей необходимой информацией. Любителей объемного баса порадует отдельная поворотная ручка его регулировки, которая позволит как добавить акцент на НЧ-диапазоне, так и сделать его более сдержанным при прослушивании музыки или в вечернее время, например. Управлять системой можно не только через переднюю панель, но и с помощью дистанционного пульта — вставать с любимого дивана или кресла не придется. Подключение к источнику звука возможно двумя способами: к ПК будет удобнее подключиться кабелем через разъем AUX, а для мобильных гаджетов использовать Bluetooth — такая опция тоже предусмотрена. Подборку самых любимых треков можно записать на USB-накопитель и воспроизводить с помощью встроенного в SVEN MS-315 плеера, а если захотелось новостей и свежих релизов от любимых исполнителей — самое время воспользоваться FM-приемником. Отличный звук, скромные размеры и потрясающий уровень универсальности — акустика SVEN MS-315 умеет удивлять. Не меньше позитивных эмоций вызовет и стоимость комплекта — нам вновь удалось удержать ее на уровне, который делает устройство доступным широкому кругу покупателей.

Отзывы о товаре Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из двух сателлитов и сабвуфера — это отличный способ получить звук высокого качества с проработанными средними частотами и объёмным басом, который сделает спецэффекты в кино или играх максимально эффектными. Очень часто от приобретения акустических систем 2.1 пользователи отказываются в силу их больших габаритов — далеко не у всех есть достаточно пространства для размещения крупных колонок. К счастью, компания SVEN предлагает целую линейку комплектов, которые обладают всеми преимуществами формата, но при этом прекрасно поместятся на рабочем столе. Один из ярких представителей этой линейки — комплект акустики SVEN MS-315. Размеры боковых колонок у него составляют всего лишь 95 ? 152 ? 97 мм, сабвуфера — 178 ? 237 ? 300 мм. Масса при этом вполне солидная — 3.6 кг, так как корпус сабвуфера выполнен из MDF, что крайне благотворно сказывается на звуке. Вносят свой вклад, конечно же, и качественные динамики: диаметром 95 мм в сабвуфере и по 70 мм в сателлитах. Благодаря их слаженной работе диапазон воспроизводимых частот крайне обширен — от 40 до 22 000 Гц. С громкостью тоже все в порядке, полная мощность акустики — 46 Вт. Этого с запасом достаточно не только для озвучивания рабочего места, но и для прослушивания музыки или просмотра кино в помещении среднего размера. Центральное устройство системы — это активный сабвуфер, на котором размещены панель управления с оригинальным дизайном в виде кольца и высококонтрастный LED-дисплей, снабжающий пользователя всей необходимой информацией. Любителей объемного баса порадует отдельная поворотная ручка его регулировки, которая позволит как добавить акцент на НЧ-диапазоне, так и сделать его более сдержанным при прослушивании музыки или в вечернее время, например. Управлять системой можно не только через переднюю панель, но и с помощью дистанционного пульта — вставать с любимого дивана или кресла не придется. Подключение к источнику звука возможно двумя способами: к ПК будет удобнее подключиться кабелем через разъем AUX, а для мобильных гаджетов использовать Bluetooth — такая опция тоже предусмотрена. Подборку самых любимых треков можно записать на USB-накопитель и воспроизводить с помощью встроенного в SVEN MS-315 плеера, а если захотелось новостей и свежих релизов от любимых исполнителей — самое время воспользоваться FM-приемником. Отличный звук, скромные размеры и потрясающий уровень универсальности — акустика SVEN MS-315 умеет удивлять. Не меньше позитивных эмоций вызовет и стоимость комплекта — нам вновь удалось удержать ее на уровне, который делает устройство доступным широкому кругу покупателей.
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Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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