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Колонки Edifier G2000 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier G2000 Black

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Колонки Edifier G2000 Black - фото 2
Колонки Edifier G2000 Black - фото 3
Колонки Edifier G2000 Black - фото 4
Колонки Edifier G2000 Black - фото 5
Колонки Edifier G2000 Black - фото 6
Колонки Edifier G2000 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 1
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 2
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 3
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 4
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 5
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 6
  • Колонки Edifier G2000 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 530 руб.  7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300811
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
5.1

Описание товара Колонки Edifier G2000 Black

Bluetooth игровые колонки. Bluetooth v4.2. Пиковая выходная мощность 32 Вт. Предустановленный эквалайзер с 3 режимами звучания. Встроенная RGB подсветка. Благодаря 2,75 дюймовым динамикам высокого класса, общая выходная мощность колонок может достигать до 32Вт. Качественный звук обеспечивает профессиональный звуковой чип, а встроенный эквалайзер, с тремя предустановленными звуковыми режимами: «игры, фильмы, музыка», позволит насладится разнообразным звучанием. Встроенная RGB-подсветка с 12-ти режимами освещения.

Отзывы о товаре Колонки Edifier G2000 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth игровые колонки. Bluetooth v4.2. Пиковая выходная мощность 32 Вт. Предустановленный эквалайзер с 3 режимами звучания. Встроенная RGB подсветка. Благодаря 2,75 дюймовым динамикам высокого класса, общая выходная мощность колонок может достигать до 32Вт. Качественный звук обеспечивает профессиональный звуковой чип, а встроенный эквалайзер, с тремя предустановленными звуковыми режимами: «игры, фильмы, музыка», позволит насладится разнообразным звучанием. Встроенная RGB-подсветка с 12-ти режимами освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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