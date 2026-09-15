Top.Mail.Ru
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 1
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 2
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 3
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 4
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 5
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 6
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 7
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 1
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 2
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 3
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 4
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 5
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 6
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 7
  • Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 240 руб.  3 470 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
2 240 руб. -35%
3 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
3.5 Jack
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные

Колонка SVEN 450 черного цвета представляет собой удобный моноблок с двумя колонками. Модель подходит для прослушивания качественной музыки дома, на даче или в других местах. Благодаря небольшому размеру, устройство можно разместить на рабочем столе или под телевизором. Колонка SVEN 450 общей мощностью 10 Вт обеспечивает чистое и всестороннее звучание. Благодаря поддержке Bluetooth, можно транслировать любимую музыку с планшета, смартфона или ноутбука. Пластиковый корпус имеет высокую степень износостойкости, поэтому надолго сохраняет первоначальный вид. Также на задней части устройства есть AUX-вход для подключения другого оборудования.

Отзывы о товаре Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
3.5 Jack
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Описание
Колонка SVEN 450 черного цвета представляет собой удобный моноблок с двумя колонками. Модель подходит для прослушивания качественной музыки дома, на даче или в других местах. Благодаря небольшому размеру, устройство можно разместить на рабочем столе или под телевизором. Колонка SVEN 450 общей мощностью 10 Вт обеспечивает чистое и всестороннее звучание. Благодаря поддержке Bluetooth, можно транслировать любимую музыку с планшета, смартфона или ноутбука. Пластиковый корпус имеет высокую степень износостойкости, поэтому надолго сохраняет первоначальный вид. Также на задней части устройства есть AUX-вход для подключения другого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - по цене 2240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...