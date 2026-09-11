Описание товара Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево

Компактная настольная акустика — устройство далеко не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Она должна сочетать небольшие размеры, удобство подключения и использования с хорошим звуком. Разработчики компании SVEN всегда понимали это, еще одним доказательством чего стала акустическая 2.0 система SPS-576. Кабельное подключение еще совсем недавно считалось самым востребованным для настольной акустики. Но времена меняются: сегодня практически у любого гаджета, включая ноутбуки, есть Bluetooth-модуль для беспроводного подключения, которое многие пользователи предпочитают за его удобство. SVEN SPS-576 подключается к источнику посредством Bluetooth — максимально просто и без лишних проводов. При этом питание осуществляется через USB: можно воспользоваться разъемами на ноутбуке или ПК, а можно предусмотреть отдельный источник питания — все в зависимости от предпочтений слушателя и сценариев использования. Для регулировки громкости предусмотрена крупная поворотная ручка на боковой панели правой колонки, которая легко находится на ощупь и очень удобна в использовании. При этом в данном случае мы имеем дело далеко не с акустикой, способной озвучить уведомления операционной системы или разговорные видео: благодаря солидному корпусу и двум динамикам она способна воспроизводить звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц и обеспечивать приятное звучание. Оставаясь при этом крайне компактной: общий вес акустики чуть больше килограмма, а размеры каждой колонки — всего лишь 120?185?120 мм. Дизайн у SPS-576 при этом строгий, но оригинальный — радовать глаз она будет не меньше, чем слух. Компактная настольная акустика может быть вполне серьезным устройством с хорошим звуком, качественным корпусом и оригинальным дизайном — компания SVEN в очередной раз показала нам это, выпустив SPS-576.