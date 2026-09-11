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Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево

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Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 1
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 2
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 3
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 4
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 5
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 6
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 7
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 8
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 9
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 10
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 11
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 12
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 13
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 14
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 15
Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Материал корпуса колонок
дерево
Входы
USB, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
8
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 1
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 2
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 3
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 4
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 5
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 6
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 7
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 8
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 9
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 10
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 11
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 12
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 13
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 14
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 15
  • Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 260 руб.  3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651321
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
12
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Мощность
2x4 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
12
Материал корпуса колонок
дерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Входы
USB, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
8 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х14
Вес, кг.
1.24

Описание товара Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево

Компактная настольная акустика — устройство далеко не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Она должна сочетать небольшие размеры, удобство подключения и использования с хорошим звуком. Разработчики компании SVEN всегда понимали это, еще одним доказательством чего стала акустическая 2.0 система SPS-576. Кабельное подключение еще совсем недавно считалось самым востребованным для настольной акустики. Но времена меняются: сегодня практически у любого гаджета, включая ноутбуки, есть Bluetooth-модуль для беспроводного подключения, которое многие пользователи предпочитают за его удобство. SVEN SPS-576 подключается к источнику посредством Bluetooth — максимально просто и без лишних проводов. При этом питание осуществляется через USB: можно воспользоваться разъемами на ноутбуке или ПК, а можно предусмотреть отдельный источник питания — все в зависимости от предпочтений слушателя и сценариев использования. Для регулировки громкости предусмотрена крупная поворотная ручка на боковой панели правой колонки, которая легко находится на ощупь и очень удобна в использовании. При этом в данном случае мы имеем дело далеко не с акустикой, способной озвучить уведомления операционной системы или разговорные видео: благодаря солидному корпусу и двум динамикам она способна воспроизводить звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц и обеспечивать приятное звучание. Оставаясь при этом крайне компактной: общий вес акустики чуть больше килограмма, а размеры каждой колонки — всего лишь 120?185?120 мм. Дизайн у SPS-576 при этом строгий, но оригинальный — радовать глаз она будет не меньше, чем слух. Компактная настольная акустика может быть вполне серьезным устройством с хорошим звуком, качественным корпусом и оригинальным дизайном — компания SVEN в очередной раз показала нам это, выпустив SPS-576.

Отзывы о товаре Колонки SVEN SPS-576 2.0 чёрные 2x4W, Bluetooth, дерево




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
12
Дополнительно
воспроизведение с карты памяти
Мощность
2x4 Вт
Производство
Китай
Ширина, см
12
Материал корпуса колонок
дерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Входы
USB, 3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
8
Развернуть
Мощность фронтальных колонок
8 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная настольная акустика — устройство далеко не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Она должна сочетать небольшие размеры, удобство подключения и использования с хорошим звуком. Разработчики компании SVEN всегда понимали это, еще одним доказательством чего стала акустическая 2.0 система SPS-576. Кабельное подключение еще совсем недавно считалось самым востребованным для настольной акустики. Но времена меняются: сегодня практически у любого гаджета, включая ноутбуки, есть Bluetooth-модуль для беспроводного подключения, которое многие пользователи предпочитают за его удобство. SVEN SPS-576 подключается к источнику посредством Bluetooth — максимально просто и без лишних проводов. При этом питание осуществляется через USB: можно воспользоваться разъемами на ноутбуке или ПК, а можно предусмотреть отдельный источник питания — все в зависимости от предпочтений слушателя и сценариев использования. Для регулировки громкости предусмотрена крупная поворотная ручка на боковой панели правой колонки, которая легко находится на ощупь и очень удобна в использовании. При этом в данном случае мы имеем дело далеко не с акустикой, способной озвучить уведомления операционной системы или разговорные видео: благодаря солидному корпусу и двум динамикам она способна воспроизводить звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц и обеспечивать приятное звучание. Оставаясь при этом крайне компактной: общий вес акустики чуть больше килограмма, а размеры каждой колонки — всего лишь 120?185?120 мм. Дизайн у SPS-576 при этом строгий, но оригинальный — радовать глаз она будет не меньше, чем слух. Компактная настольная акустика может быть вполне серьезным устройством с хорошим звуком, качественным корпусом и оригинальным дизайном — компания SVEN в очередной раз показала нам это, выпустив SPS-576.
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Отзывы


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