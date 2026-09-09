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Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт

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Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 6
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 7
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 8
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 9
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 10
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 11
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 12
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 13
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 14
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 15
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 16
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 17
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 18
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 19
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 20
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 21
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 22
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 23
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 24
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 25
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 26
Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 27
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Разъем для наушников
нет
Входы
RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
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  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 4
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  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 7
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 8
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 9
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 10
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 11
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 12
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 13
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 14
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 15
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 16
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 17
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 18
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 19
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 20
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 21
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 22
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 23
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 24
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 25
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 26
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 27
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 28
  • Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 400 руб.  5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255948
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
4.55

Описание товара Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт

Компьютерные колонки Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля, обеспечивая качественное звучание для вашего домашнего или офисного пространства. В комплект входят две колонки, выполненные из прочного МДФ и пластика, что гарантирует долговечность и отличный акустический эффект. Общая мощность составляет впечатляющие 40 Вт, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звуком. Эти колонки разработаны с акцентом на простоту использования и надежность. Они питаются от сети, что устраняет необходимость в дополнительных батареях. Несмотря на отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэшки, эти колонки превосходно выполняют свою основную функцию — доставлять качественный звук. Сдержанный дизайн и компактные размеры делают Oklick отличным выбором для различного интерьера, а их вес в 3 кг позволяет легко перемещать их при необходимости. Даже без сабвуфера, эти колонки обеспечивают достойное воспроизведение звука, удовлетворяя потребности большинства пользователей.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
40
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные колонки Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля, обеспечивая качественное звучание для вашего домашнего или офисного пространства. В комплект входят две колонки, выполненные из прочного МДФ и пластика, что гарантирует долговечность и отличный акустический эффект. Общая мощность составляет впечатляющие 40 Вт, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звуком. Эти колонки разработаны с акцентом на простоту использования и надежность. Они питаются от сети, что устраняет необходимость в дополнительных батареях. Несмотря на отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэшки, эти колонки превосходно выполняют свою основную функцию — доставлять качественный звук. Сдержанный дизайн и компактные размеры делают Oklick отличным выбором для различного интерьера, а их вес в 3 кг позволяет легко перемещать их при необходимости. Даже без сабвуфера, эти колонки обеспечивают достойное воспроизведение звука, удовлетворяя потребности большинства пользователей.
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Отзывы


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