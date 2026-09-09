Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт
Компьютерные колонки Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля, обеспечивая качественное звучание для вашего домашнего или офисного пространства. В комплект входят две колонки, выполненные из прочного МДФ и пластика, что гарантирует долговечность и отличный акустический эффект. Общая мощность составляет впечатляющие 40 Вт, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звуком. Эти колонки разработаны с акцентом на простоту использования и надежность. Они питаются от сети, что устраняет необходимость в дополнительных батареях. Несмотря на отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэшки, эти колонки превосходно выполняют свою основную функцию — доставлять качественный звук. Сдержанный дизайн и компактные размеры делают Oklick отличным выбором для различного интерьера, а их вес в 3 кг позволяет легко перемещать их при необходимости. Даже без сабвуфера, эти колонки обеспечивают достойное воспроизведение звука, удовлетворяя потребности большинства пользователей.
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