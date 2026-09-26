Колонки Creative PEBBLE Portable Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%2 570 руб. 3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213445
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.4
Мощность
2,2
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.3
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
800
Описание товара Колонки Creative PEBBLE Portable Black
Creative Pebble была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.4
Мощность
2,2
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.3
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Развернуть
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
Страна производитель
Китай
Creative Pebble была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Creative PEBBLE Portable Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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