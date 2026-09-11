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Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964)

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Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 1
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 2
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 3
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 4
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 5
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 6
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 7
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 8
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 9
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 10
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 11
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 12
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 13
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 14
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
15
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 1
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 2
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 3
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 4
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 5
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 6
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 7
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 8
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 9
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 10
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 11
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 12
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 13
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 14
  • Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 460 руб.  2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541356
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
15
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964)

Ищете качественную акустическую систему с продвинутыми функциями и стильным дизайном? Представляем вам Oklick OK-450, которая станет отличным выбором для вашего дома или офиса. Акустическая система Oklick OK-450 оснащена аудио схемой 2.1, что создает высококачественное звучание с четкими басами. Oklick OK-450 обладает суммарной звуковой мощностью 15 Вт. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить как низкие, так и высокие частоты с детализацией и четкостью. Система поддерживает подключение через AUX-кабель или Bluetooth, что позволяет вам легко подключать различные устройства для воспроизведения аудиодорожек. Вы также можете слушать музыку прямо с карты памяти microSD или USB без необходимости подключения других устройств – удобно и практично. Колонка выполнена в лаконичном дизайне черного цвета, который подойдет к любому интерьеру. Акустическая система Oklick OK-450 сочетает в себе высокого качества звук и удобство использования.



Теги товара: с сабвуфером

Отзывы о товаре Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
15
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете качественную акустическую систему с продвинутыми функциями и стильным дизайном? Представляем вам Oklick OK-450, которая станет отличным выбором для вашего дома или офиса. Акустическая система Oklick OK-450 оснащена аудио схемой 2.1, что создает высококачественное звучание с четкими басами. Oklick OK-450 обладает суммарной звуковой мощностью 15 Вт. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить как низкие, так и высокие частоты с детализацией и четкостью. Система поддерживает подключение через AUX-кабель или Bluetooth, что позволяет вам легко подключать различные устройства для воспроизведения аудиодорожек. Вы также можете слушать музыку прямо с карты памяти microSD или USB без необходимости подключения других устройств – удобно и практично. Колонка выполнена в лаконичном дизайне черного цвета, который подойдет к любому интерьеру. Акустическая система Oklick OK-450 сочетает в себе высокого качества звук и удобство использования.


Теги товара: с сабвуфером
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Отзывы


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