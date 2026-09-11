Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 460 руб.
2 860
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541356
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964)
Ищете качественную акустическую систему с продвинутыми функциями и стильным дизайном? Представляем вам Oklick OK-450, которая станет отличным выбором для вашего дома или офиса.
Акустическая система Oklick OK-450 оснащена аудио схемой 2.1, что создает высококачественное звучание с четкими басами. Oklick OK-450 обладает суммарной звуковой мощностью 15 Вт. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить как низкие, так и высокие частоты с детализацией и четкостью.
Система поддерживает подключение через AUX-кабель или Bluetooth, что позволяет вам легко подключать различные устройства для воспроизведения аудиодорожек. Вы также можете слушать музыку прямо с карты памяти microSD или USB без необходимости подключения других устройств – удобно и практично.
Колонка выполнена в лаконичном дизайне черного цвета, который подойдет к любому интерьеру.
Акустическая система Oklick OK-450 сочетает в себе высокого качества звук и удобство использования.
Ищете качественную акустическую систему с продвинутыми функциями и стильным дизайном? Представляем вам Oklick OK-450, которая станет отличным выбором для вашего дома или офиса.
Акустическая система Oklick OK-450 оснащена аудио схемой 2.1, что создает высококачественное звучание с четкими басами. Oklick OK-450 обладает суммарной звуковой мощностью 15 Вт. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить как низкие, так и высокие частоты с детализацией и четкостью.
Система поддерживает подключение через AUX-кабель или Bluetooth, что позволяет вам легко подключать различные устройства для воспроизведения аудиодорожек. Вы также можете слушать музыку прямо с карты памяти microSD или USB без необходимости подключения других устройств – удобно и практично.
Колонка выполнена в лаконичном дизайне черного цвета, который подойдет к любому интерьеру.
Акустическая система Oklick OK-450 сочетает в себе высокого качества звук и удобство использования.
Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Oklick GMNG OK-450 2.1 черный (1531964)