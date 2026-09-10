Колонки Edifier G1000 Black
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%3 630 руб. 4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, кг.
1.01
Описание товара Колонки Edifier G1000 Black
Светодиод RGB с 10 крутыми световыми эффектами. Звук игрового уровня. Позвольте вам погрузиться в свою игру. Bluetooth 5.0 стабильное соединение. Удобный встроенный пульт дистанционного управления для легкого управления. Несколько вариантов подключения: Bluetooth, USB Audio, аудиоразъем 3,5 мм. Общая мощность 10 Вт. 2,5-дюймовые драйверы. Режим эффектов эквалайзера.
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Светодиод RGB с 10 крутыми световыми эффектами. Звук игрового уровня. Позвольте вам погрузиться в свою игру. Bluetooth 5.0 стабильное соединение. Удобный встроенный пульт дистанционного управления для легкого управления. Несколько вариантов подключения: Bluetooth, USB Audio, аудиоразъем 3,5 мм. Общая мощность 10 Вт. 2,5-дюймовые драйверы. Режим эффектов эквалайзера.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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