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Колонки Edifier G1000 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Edifier G1000 Black

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Колонки Edifier G1000 Black - фото 1
Колонки Edifier G1000 Black - фото 2
Колонки Edifier G1000 Black - фото 3
Колонки Edifier G1000 Black - фото 4
Колонки Edifier G1000 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier G1000 Black - фото 1
  • Колонки Edifier G1000 Black - фото 2
  • Колонки Edifier G1000 Black - фото 3
  • Колонки Edifier G1000 Black - фото 4
  • Колонки Edifier G1000 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 630 руб.  4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420282
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, кг.
1.01

Описание товара Колонки Edifier G1000 Black

Светодиод RGB с 10 крутыми световыми эффектами. Звук игрового уровня. Позвольте вам погрузиться в свою игру. Bluetooth 5.0 стабильное соединение. Удобный встроенный пульт дистанционного управления для легкого управления. Несколько вариантов подключения: Bluetooth, USB Audio, аудиоразъем 3,5 мм. Общая мощность 10 Вт. 2,5-дюймовые драйверы. Режим эффектов эквалайзера.

Отзывы о товаре Колонки Edifier G1000 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиод RGB с 10 крутыми световыми эффектами. Звук игрового уровня. Позвольте вам погрузиться в свою игру. Bluetooth 5.0 стабильное соединение. Удобный встроенный пульт дистанционного управления для легкого управления. Несколько вариантов подключения: Bluetooth, USB Audio, аудиоразъем 3,5 мм. Общая мощность 10 Вт. 2,5-дюймовые драйверы. Режим эффектов эквалайзера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier G1000 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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