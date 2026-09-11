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Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black

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Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 1
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 2
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 3
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 4
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 5
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 6
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 7
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 8
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 9
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 10
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 11
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 12
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 13
Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 1
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 2
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 3
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 4
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 5
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 6
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 7
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 8
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 9
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 10
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 11
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 12
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 13
  • Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 320 руб.  3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504697
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
Мощность фронтальных колонок
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х14
Вес, кг.
1.69

Описание товара Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black

Компьютерные колонки Sven — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и компактное решение для озвучивания своего рабочего или домашнего пространства. Эти колонки обладают стильным и современным дизайном, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Основные характеристики: - **Бренд**: Sven - **Вес**: 1,35 кг, что делает их легкими и удобными для перемещения - **Количество колонок в комплекте**: 2, что обеспечивает полное стерео звучание - **Материал корпуса колонок и фронтальных колонок/сателлитов**: пластик, обеспечивающий долговечность при легком весе - **Мощность фронтальных колонок**: 6 Вт каждая, суммарная мощность 12 Вт, что позволяет получить достаточную громкость для повседневного использования - **Питание**: от USB, что упрощает подключение и делает их идеальными для использования с ноутбуками и настольными ПК - **Тип акустической системы**: 2.0, что гарантирует приятное стерео звучание - **Разъем для наушников**: mini jack 3.5 мм для удобного подключения любых совместимых наушников Эти колонки Sven отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения видеоконференций. С их помощью вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости использования громоздких акустических систем.

Отзывы о товаре Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
Мощность фронтальных колонок
6
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные колонки Sven — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и компактное решение для озвучивания своего рабочего или домашнего пространства. Эти колонки обладают стильным и современным дизайном, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Основные характеристики: - **Бренд**: Sven - **Вес**: 1,35 кг, что делает их легкими и удобными для перемещения - **Количество колонок в комплекте**: 2, что обеспечивает полное стерео звучание - **Материал корпуса колонок и фронтальных колонок/сателлитов**: пластик, обеспечивающий долговечность при легком весе - **Мощность фронтальных колонок**: 6 Вт каждая, суммарная мощность 12 Вт, что позволяет получить достаточную громкость для повседневного использования - **Питание**: от USB, что упрощает подключение и делает их идеальными для использования с ноутбуками и настольными ПК - **Тип акустической системы**: 2.0, что гарантирует приятное стерео звучание - **Разъем для наушников**: mini jack 3.5 мм для удобного подключения любых совместимых наушников Эти колонки Sven отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения видеоконференций. С их помощью вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости использования громоздких акустических систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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