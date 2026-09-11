Колонки Sven SPS-619 2.0 черный 20Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
да
Разъем для наушников
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 49467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
18.4
Мощность
10 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
24.5
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
MDF
Разъем для наушников
да
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х17
Вес, кг.
2.79
Описание товара Колонки Sven SPS-619 2.0 черный 20Вт
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 20 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 70 - 22000 Гц
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
18.4
Мощность
10 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
24.5
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
MDF
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
MDF
Разъем для наушников
да
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Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
20
Страна производитель
Китай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 20 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 70 - 22000 Гц
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Sven SPS-619 2.0 черный 20Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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