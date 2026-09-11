Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для наушников, Bluetooth
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 090 руб.
2 680
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651318
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth
Любите качественно «прокачать» музыку? Делайте это с колонками 2.0 SVEN 431 – беспроводным устройством, которое соединяется с мобильными, ноутбуками и ПК посредством Bluetooth. Стильные, выполненные из высококачественного пластика, исключающего резонанс и вибрации, колонки станут украшением вашего интерьера и источником удовольствия от безупречного звучания любимых мелодий. Общая выходная мощность колонок – 6 Вт, диапазон частот – от 80 до 20000 Гц, акустическое оформление выполнено в виде фазоинвертора. Так что на выходе вы получаете чистый звук без искажений и шумов. 2.0 SVEN 431 снабжены разъемом USB для питания, а также разъемом под наушники.
Любите качественно «прокачать» музыку? Делайте это с колонками 2.0 SVEN 431 – беспроводным устройством, которое соединяется с мобильными, ноутбуками и ПК посредством Bluetooth. Стильные, выполненные из высококачественного пластика, исключающего резонанс и вибрации, колонки станут украшением вашего интерьера и источником удовольствия от безупречного звучания любимых мелодий. Общая выходная мощность колонок – 6 Вт, диапазон частот – от 80 до 20000 Гц, акустическое оформление выполнено в виде фазоинвертора. Так что на выходе вы получаете чистый звук без искажений и шумов. 2.0 SVEN 431 снабжены разъемом USB для питания, а также разъемом под наушники.
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth