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Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth

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Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 1
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 2
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 3
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 4
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 5
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 6
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 7
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 8
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 9
Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для наушников, Bluetooth
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 1
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 2
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 3
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 4
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 5
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 6
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 7
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 8
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 9
  • Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 090 руб.  2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651318
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для наушников, Bluetooth
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, г.
950

Описание товара Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth

Любите качественно «прокачать» музыку? Делайте это с колонками 2.0 SVEN 431 – беспроводным устройством, которое соединяется с мобильными, ноутбуками и ПК посредством Bluetooth. Стильные, выполненные из высококачественного пластика, исключающего резонанс и вибрации, колонки станут украшением вашего интерьера и источником удовольствия от безупречного звучания любимых мелодий. Общая выходная мощность колонок – 6 Вт, диапазон частот – от 80 до 20000 Гц, акустическое оформление выполнено в виде фазоинвертора. Так что на выходе вы получаете чистый звук без искажений и шумов. 2.0 SVEN 431 снабжены разъемом USB для питания, а также разъемом под наушники.

Отзывы о товаре Колонки SVEN 431 2.0 чёрные USB, 2x3 Вт(RMS), Bluetooth




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для наушников, Bluetooth
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Любите качественно «прокачать» музыку? Делайте это с колонками 2.0 SVEN 431 – беспроводным устройством, которое соединяется с мобильными, ноутбуками и ПК посредством Bluetooth. Стильные, выполненные из высококачественного пластика, исключающего резонанс и вибрации, колонки станут украшением вашего интерьера и источником удовольствия от безупречного звучания любимых мелодий. Общая выходная мощность колонок – 6 Вт, диапазон частот – от 80 до 20000 Гц, акустическое оформление выполнено в виде фазоинвертора. Так что на выходе вы получаете чистый звук без искажений и шумов. 2.0 SVEN 431 снабжены разъемом USB для питания, а также разъемом под наушники.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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