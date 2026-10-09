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Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)

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Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
420 руб.  770 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)
420 руб. -45%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)

Бюджетная активная компьютерная акустическая система формата 2.0 от Defender. В заводском описании бренд делает акцент на «компактных размерах» и «мобильности», позиционируя модель как оптимальное решение для ноутбуков и ПК в дороге. Общая выходная мощность составляет 5 Вт RMS. Колонки оснащены широкополосными целлюлозными динамиками, выдающими чистый звук в диапазоне от 100 до 20 000 Гц. Главные фишки — удобное питание напрямую от USB-порта (5В), механический регулятор громкости на кабеле и контрастное оформление закрытого пластикового корпуса в черном и оранжевом цветах.

Отзывы о товаре Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетная активная компьютерная акустическая система формата 2.0 от Defender. В заводском описании бренд делает акцент на «компактных размерах» и «мобильности», позиционируя модель как оптимальное решение для ноутбуков и ПК в дороге. Общая выходная мощность составляет 5 Вт RMS. Колонки оснащены широкополосными целлюлозными динамиками, выдающими чистый звук в диапазоне от 100 до 20 000 Гц. Главные фишки — удобное питание напрямую от USB-порта (5В), механический регулятор громкости на кабеле и контрастное оформление закрытого пластикового корпуса в черном и оранжевом цветах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633) - этот товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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