Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%420 руб. 770 руб.
В наличии
Код товара: 214867
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
420 руб. -45%
770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633)
Бюджетная активная компьютерная акустическая система формата 2.0 от Defender. В заводском описании бренд делает акцент на «компактных размерах» и «мобильности», позиционируя модель как оптимальное решение для ноутбуков и ПК в дороге. Общая выходная мощность составляет 5 Вт RMS. Колонки оснащены широкополосными целлюлозными динамиками, выдающими чистый звук в диапазоне от 100 до 20 000 Гц. Главные фишки — удобное питание напрямую от USB-порта (5В), механический регулятор громкости на кабеле и контрастное оформление закрытого пластикового корпуса в черном и оранжевом цветах.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Бюджетная активная компьютерная акустическая система формата 2.0 от Defender. В заводском описании бренд делает акцент на «компактных размерах» и «мобильности», позиционируя модель как оптимальное решение для ноутбуков и ПК в дороге. Общая выходная мощность составляет 5 Вт RMS. Колонки оснащены широкополосными целлюлозными динамиками, выдающими чистый звук в диапазоне от 100 до 20 000 Гц. Главные фишки — удобное питание напрямую от USB-порта (5В), механический регулятор громкости на кабеле и контрастное оформление закрытого пластикового корпуса в черном и оранжевом цветах.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Defender SPK 33 USB Black/Orange (65633) - этот товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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