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Колонки Oklick OK-165 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick OK-165 Black

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Колонки Oklick OK-165 Black - фото 2
Колонки Oklick OK-165 Black - фото 3
Колонки Oklick OK-165 Black - фото 4
Колонки Oklick OK-165 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Oklick OK-165 Black - фото 1
  • Колонки Oklick OK-165 Black - фото 2
  • Колонки Oklick OK-165 Black - фото 3
  • Колонки Oklick OK-165 Black - фото 4
  • Колонки Oklick OK-165 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
800 руб.  1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141854
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
557

Описание товара Колонки Oklick OK-165 Black

Эти колонки помогают значительно улучшить акустические возможности ноутбука, планшета или другого мобильного устройства. Они могут использоваться в любых обстоятельствах благодаря возможности получения питания через USB.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-165 Black




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Эти колонки помогают значительно улучшить акустические возможности ноутбука, планшета или другого мобильного устройства. Они могут использоваться в любых обстоятельствах благодаря возможности получения питания через USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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