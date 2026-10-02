Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт
Акустическая система Oklick OK-126 – подходящий выбор для тех, кто хочет насладиться музыкой в удобном формате. Благодаря мощности 6 Вт, система способна создать потрясающий стереозвук. Компактные размеры фронтальных колонок позволяют установить OK-126 на любой поверхности без лишнего занимаемого места. Широкий диапазон частот от 150 Гц до 20 КГц обеспечивает высокую детализацию и четкость звучания. Управление громкостью удобно расположено на передней панели, тем самым делая процесс настройки звука максимально простым. Oklick OK-126 оснащена разъемами для подключения наушников и микрофона. Интерфейс подключения – 3,5 мм – совместим с различными устройствами. Питание осуществляется от USB, что делает акустическую систему удобной для использования как дома, так и в поездках. Акустическая система OK-126 сочетает в себе высокое качество звука и удобство использования, делая её отличным выбором для всех, кто ценит комфортное прослушивание музыки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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