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Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт

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Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для микрофона, Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
960 руб.  1 450 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 109751
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт
960 руб. -34%
1 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для микрофона, Вход для наушников
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
675

Описание товара Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт

Акустическая система Oklick OK-126 – подходящий выбор для тех, кто хочет насладиться музыкой в удобном формате. Благодаря мощности 6 Вт, система способна создать потрясающий стереозвук. Компактные размеры фронтальных колонок позволяют установить OK-126 на любой поверхности без лишнего занимаемого места. Широкий диапазон частот от 150 Гц до 20 КГц обеспечивает высокую детализацию и четкость звучания. Управление громкостью удобно расположено на передней панели, тем самым делая процесс настройки звука максимально простым. Oklick OK-126 оснащена разъемами для подключения наушников и микрофона. Интерфейс подключения – 3,5 мм – совместим с различными устройствами. Питание осуществляется от USB, что делает акустическую систему удобной для использования как дома, так и в поездках. Акустическая система OK-126 сочетает в себе высокое качество звука и удобство использования, делая её отличным выбором для всех, кто ценит комфортное прослушивание музыки.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео, Вход для микрофона, Вход для наушников
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
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Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Oklick OK-126 – подходящий выбор для тех, кто хочет насладиться музыкой в удобном формате. Благодаря мощности 6 Вт, система способна создать потрясающий стереозвук. Компактные размеры фронтальных колонок позволяют установить OK-126 на любой поверхности без лишнего занимаемого места. Широкий диапазон частот от 150 Гц до 20 КГц обеспечивает высокую детализацию и четкость звучания. Управление громкостью удобно расположено на передней панели, тем самым делая процесс настройки звука максимально простым. Oklick OK-126 оснащена разъемами для подключения наушников и микрофона. Интерфейс подключения – 3,5 мм – совместим с различными устройствами. Питание осуществляется от USB, что делает акустическую систему удобной для использования как дома, так и в поездках. Акустическая система OK-126 сочетает в себе высокое качество звука и удобство использования, делая её отличным выбором для всех, кто ценит комфортное прослушивание музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт - по цене 960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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