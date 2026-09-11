Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156)
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156)
Акустическая система SVEN SPS-512 – это настоящая находка. Ее стильный и лаконичный дизайн будет отлично смотреться даже на рабочем месте, но стоит включить динамическую RGB-подсветку, как пространство вокруг преображается. При этом подсветка на двух колонках работает абсолютно синхронно — смена цветов происходит одновременно, создавая единую световую картинку. Если свечение акустики мешает сосредоточиться или просто не попадает в настроение — его всегда можно отключить с помощью переключателя на кабеле. Размеры одной колонки при этом всего лишь 90?195?118 мм, акустическая система отлично поместится даже на небольшом столе рядом с ноутбуком. Внутри деревянного корпуса разместились динамики диаметром 75 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Акустика получилась у разработчиков не только компактной, но и очень удобной в использовании. На кабеле размещен регулятор громкости — изменить ее можно одним движением, не переходя в настройки операционной системы, что будет особенно приятно в разгар игровых баталий или при просмотре кино. Питание осуществляется через порт USB — не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель.
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