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Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156)

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Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 1
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 2
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 3
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 4
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 5
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 6
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 7
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 8
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 9
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 10
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 11
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 12
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 13
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 14
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 15
Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание
от USB
Входы
3.5 мм mini-jack
Суммарная мощность
6
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 1
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 2
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 3
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 4
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 5
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 6
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 7
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 8
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 9
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 10
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 11
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 12
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 13
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 14
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 15
  • Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 450 руб.  1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571046
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Входы
3.5 мм mini-jack
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х10
Вес, г.
900

Описание товара Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156)

Акустическая система SVEN SPS-512 – это настоящая находка. Ее стильный и лаконичный дизайн будет отлично смотреться даже на рабочем месте, но стоит включить динамическую RGB-подсветку, как пространство вокруг преображается. При этом подсветка на двух колонках работает абсолютно синхронно — смена цветов происходит одновременно, создавая единую световую картинку. Если свечение акустики мешает сосредоточиться или просто не попадает в настроение — его всегда можно отключить с помощью переключателя на кабеле. Размеры одной колонки при этом всего лишь 90?195?118 мм, акустическая система отлично поместится даже на небольшом столе рядом с ноутбуком. Внутри деревянного корпуса разместились динамики диаметром 75 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Акустика получилась у разработчиков не только компактной, но и очень удобной в использовании. На кабеле размещен регулятор громкости — изменить ее можно одним движением, не переходя в настройки операционной системы, что будет особенно приятно в разгар игровых баталий или при просмотре кино. Питание осуществляется через порт USB — не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель.

Отзывы о товаре Колонки Sven SPS-512 2.0 чёрные (SV-020156)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Входы
3.5 мм mini-jack
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система SVEN SPS-512 – это настоящая находка. Ее стильный и лаконичный дизайн будет отлично смотреться даже на рабочем месте, но стоит включить динамическую RGB-подсветку, как пространство вокруг преображается. При этом подсветка на двух колонках работает абсолютно синхронно — смена цветов происходит одновременно, создавая единую световую картинку. Если свечение акустики мешает сосредоточиться или просто не попадает в настроение — его всегда можно отключить с помощью переключателя на кабеле. Размеры одной колонки при этом всего лишь 90?195?118 мм, акустическая система отлично поместится даже на небольшом столе рядом с ноутбуком. Внутри деревянного корпуса разместились динамики диаметром 75 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. Акустика получилась у разработчиков не только компактной, но и очень удобной в использовании. На кабеле размещен регулятор громкости — изменить ее можно одним движением, не переходя в настройки операционной системы, что будет особенно приятно в разгар игровых баталий или при просмотре кино. Питание осуществляется через порт USB — не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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