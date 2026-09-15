Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт
Компьютерные колонки Sven — это надежное и доступное решение для улучшения звука вашего ПК или ноутбука. Комплект включает в себя две компактные колонки, выполненные из качественного пластика, что делает их лёгкими и удобными в эксплуатации. Общий вес всего 0,38 кг и питание от USB позволяют легко заниматься переносом и подключением колонок в любом месте, где есть доступ к порту USB. Суммарная мощность системы составляет 6 Вт, что обеспечивает достаточно чистое и насыщенное звучание для большинства повседневных задач — будь то прослушивание музыки, просмотр фильмов или игра. Колонки Sven отлично подойдут для использования в небольших комнатах или офисах, где требуется компактное и эффективное звуковое решение. Отсутствие интерфейса USB для подключения флэш-накопителей говорит о простоте использования, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Тип акустической системы 2.0 гарантирует стереозвучание, давая возможность наслаждаться любимыми треками с объёмным звучанием. Простые и эффективные, компьютерные колонки Sven — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.
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