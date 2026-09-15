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Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт

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Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 5
Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 6
Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 7
Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
от USB
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 1
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 2
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 3
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 4
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 5
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 6
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 7
  • Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 030 руб.  1 620 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт
1 030 руб. -36%
1 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.9
Дополнительно
регулятор громкости на кабеле
Мощность
6
Питание от USB
да
Ширина, см
7.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
от USB
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
350

Описание товара Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт

Компьютерные колонки Sven — это надежное и доступное решение для улучшения звука вашего ПК или ноутбука. Комплект включает в себя две компактные колонки, выполненные из качественного пластика, что делает их лёгкими и удобными в эксплуатации. Общий вес всего 0,38 кг и питание от USB позволяют легко заниматься переносом и подключением колонок в любом месте, где есть доступ к порту USB. Суммарная мощность системы составляет 6 Вт, что обеспечивает достаточно чистое и насыщенное звучание для большинства повседневных задач — будь то прослушивание музыки, просмотр фильмов или игра. Колонки Sven отлично подойдут для использования в небольших комнатах или офисах, где требуется компактное и эффективное звуковое решение. Отсутствие интерфейса USB для подключения флэш-накопителей говорит о простоте использования, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Тип акустической системы 2.0 гарантирует стереозвучание, давая возможность наслаждаться любимыми треками с объёмным звучанием. Простые и эффективные, компьютерные колонки Sven — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.

Отзывы о товаре Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.9
Дополнительно
регулятор громкости на кабеле
Мощность
6
Питание от USB
да
Ширина, см
7.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
от USB
Входы
mini-Jack (3.5 мм)
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
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Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные колонки Sven — это надежное и доступное решение для улучшения звука вашего ПК или ноутбука. Комплект включает в себя две компактные колонки, выполненные из качественного пластика, что делает их лёгкими и удобными в эксплуатации. Общий вес всего 0,38 кг и питание от USB позволяют легко заниматься переносом и подключением колонок в любом месте, где есть доступ к порту USB. Суммарная мощность системы составляет 6 Вт, что обеспечивает достаточно чистое и насыщенное звучание для большинства повседневных задач — будь то прослушивание музыки, просмотр фильмов или игра. Колонки Sven отлично подойдут для использования в небольших комнатах или офисах, где требуется компактное и эффективное звуковое решение. Отсутствие интерфейса USB для подключения флэш-накопителей говорит о простоте использования, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и функциональность. Тип акустической системы 2.0 гарантирует стереозвучание, давая возможность наслаждаться любимыми треками с объёмным звучанием. Простые и эффективные, компьютерные колонки Sven — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Sven 255 2.0 черный 6Вт - этот товар вы можете купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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