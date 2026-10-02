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Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)

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Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 1
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 2
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 3
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 4
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 5
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 6
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 7
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 8
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 9
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 10
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 11
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 12
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 13
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 14
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 15
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 1
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 2
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 3
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 4
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 5
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 6
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 7
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 8
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 9
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 10
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 11
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 12
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 13
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 14
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 15
  • Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 180 руб.  1 700 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 351463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)
1 180 руб. -31%
1 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х19х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)

Колонки 2.0 Redragon Stentor – простая и удобная в использовании модель, которая станет отличным дополнением для вашего компьютера или другого мультимедийного устройства. Модель обладает мощностью 6 Вт и отличается поддержкой широкого диапазона частот, что обеспечит высокое качество и достаточный уровень громкости для комфортного прослушивания аудио любого жанра. Колонки 2.0 Redragon Stentor выполнены в прочном пластиковом корпусе закрытого типа. Модель оснащена лаконичной подсветкой и отличается стильным дизайном. В сочетании с компактными размерами это позволит легко разместить колонки прямо у вас на рабочем столе или на полке. Для их подключения и питания используются разъемы USB и Jack 3.5 мм, отличающиеся совместимостью с различными устройствами. Управление громкостью звука осуществляется при помощи поворотного переключателя на лицевой панели колонок.

Отзывы о товаре Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 Redragon Stentor – простая и удобная в использовании модель, которая станет отличным дополнением для вашего компьютера или другого мультимедийного устройства. Модель обладает мощностью 6 Вт и отличается поддержкой широкого диапазона частот, что обеспечит высокое качество и достаточный уровень громкости для комфортного прослушивания аудио любого жанра. Колонки 2.0 Redragon Stentor выполнены в прочном пластиковом корпусе закрытого типа. Модель оснащена лаконичной подсветкой и отличается стильным дизайном. В сочетании с компактными размерами это позволит легко разместить колонки прямо у вас на рабочем столе или на полке. Для их подключения и питания используются разъемы USB и Jack 3.5 мм, отличающиеся совместимостью с различными устройствами. Управление громкостью звука осуществляется при помощи поворотного переключателя на лицевой панели колонок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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