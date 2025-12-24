Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт
Компьютерные колонки Oklick — это отличное решение для тех, кто ищет качественный звук в компактной и стильной форме. Этот комплект включает две колонки, выполненные с использованием современных материалов: фронтальные колонки имеют корпус из МДФ, что обеспечивает устойчивость и минимум вибраций, тогда как общий корпус колонок выполнен из прочного пластика, что делает их легкими и удобными в размещении. Суммарная мощность колонок составляет 8 Вт, с мощностью каждой фронтальной колонки — 4 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для использования как дома, так и в офисе. Питание колонок осуществляется через USB, что решает проблему лишних проводов и обеспечивает их легкую подключаемость к компьютеру или ноутбуку. Колонки Oklick не оснащены разъемом для наушников и USB-портом для флешки, однако это позволяет сосредоточиться именно на функции воспроизведения качественного звука. При весе всего 1,26 кг, эти колонки являются портативным и удобным устройством для использования в ежедневной работе за компьютером. Колонки Oklick сочетают в себе надежность и стиль, что делает их замечательным выбором для любого пользователя, ищущего простой и эффективный способ улучшить акустическую составляющую своего рабочего или домашнего пространства.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные колонки! Подключены через usb, что очень удобно. Для работы на компьютере самое то. Для работы, для развлечения нужно брать что-то с сабом и гораздо более дорогое.
Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичные колонки! Подключены через usb, что очень удобно. Для работы на компьютере самое то. Для работы, для развлечения нужно брать что-то с сабом и гораздо более дорогое.