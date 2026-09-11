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Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT

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Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 1
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 2
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 3
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 4
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 5
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 6
Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 1
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 2
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 3
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 4
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 5
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 6
  • Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 290 руб.  1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587605
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Размеры в упаковке, см
21х12х11
Вес, г.
892

Описание товара Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT

Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Включить музыку, подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустиков, после чего весь процесс будет занимать секунды. Поворотный регулятор громкости, расположенный на передней панели, делает дизайн колонки стильным и оригинальным, а прослушивание музыки удобным и практичным.

Отзывы о товаре Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Описание
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Включить музыку, подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустиков, после чего весь процесс будет занимать секунды. Поворотный регулятор громкости, расположенный на передней панели, делает дизайн колонки стильным и оригинальным, а прослушивание музыки удобным и практичным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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