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Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный

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Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 1
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 2
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 3
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 4
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 5
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 6
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 7
Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 1
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 2
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 3
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 4
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 5
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 6
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 7
  • Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 360 руб.  2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660326
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
RCA
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
550

Описание товара Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный

Доступные по стоимости колонки SVEN 248 обладают гарантийным сроком продолжительностью 12 месяцев. Они выполнены в универсальном черном цвете, поэтому с легкостью впишутся в любой дизайн интерьера. Они весят всего 0.55 кг, а их размеры (89х120х80 мм) отличаются компактностью, так что много места на рабочем столе они не займут. Для фронтальной панели корпуса производитель выбрал такой материал, как прочный и красивый пластик высокого качества. Также при создании колонок SVEN 248 были реализованы несколько разъемов. Есть стерео-вход AUX INPUT, а также разъем, через который можно подключать наушники. Они располагаются на передней панели, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Акустическая система формата 2.0 позволяет подключать одновременно сразу два устройства, например, компьютер и смартфон. Частотный диапазон колеблется в пределах от 90 Гц до 20 кГц. Суммарная звуковая мощность составляет 6 Вт.

Отзывы о товаре Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
RCA
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Доступные по стоимости колонки SVEN 248 обладают гарантийным сроком продолжительностью 12 месяцев. Они выполнены в универсальном черном цвете, поэтому с легкостью впишутся в любой дизайн интерьера. Они весят всего 0.55 кг, а их размеры (89х120х80 мм) отличаются компактностью, так что много места на рабочем столе они не займут. Для фронтальной панели корпуса производитель выбрал такой материал, как прочный и красивый пластик высокого качества. Также при создании колонок SVEN 248 были реализованы несколько разъемов. Есть стерео-вход AUX INPUT, а также разъем, через который можно подключать наушники. Они располагаются на передней панели, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Акустическая система формата 2.0 позволяет подключать одновременно сразу два устройства, например, компьютер и смартфон. Частотный диапазон колеблется в пределах от 90 Гц до 20 кГц. Суммарная звуковая мощность составляет 6 Вт.
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