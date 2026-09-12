Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки SVEN 248 USB2.0 2x3 Вт(RMS) чёрный
Доступные по стоимости колонки SVEN 248 обладают гарантийным сроком продолжительностью 12 месяцев. Они выполнены в универсальном черном цвете, поэтому с легкостью впишутся в любой дизайн интерьера. Они весят всего 0.55 кг, а их размеры (89х120х80 мм) отличаются компактностью, так что много места на рабочем столе они не займут. Для фронтальной панели корпуса производитель выбрал такой материал, как прочный и красивый пластик высокого качества. Также при создании колонок SVEN 248 были реализованы несколько разъемов. Есть стерео-вход AUX INPUT, а также разъем, через который можно подключать наушники. Они располагаются на передней панели, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Акустическая система формата 2.0 позволяет подключать одновременно сразу два устройства, например, компьютер и смартфон. Частотный диапазон колеблется в пределах от 90 Гц до 20 кГц. Суммарная звуковая мощность составляет 6 Вт.
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