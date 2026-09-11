Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт
Акустическая система Oklick ОК-125 обладает рядом уникальных особенностей, которые делают ее настоящим must-have для всех ценителей музыки и кино. Oklick ОК-125 создаёт объёмный и чистый стереозвук мощностью 12 Вт. У данной акустической системы достаточная громкость, чтобы наслаждаться любимыми песнями или фильмами в полной мере. Частотный диапазон от 130 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить звуки с высокой детализацией и четкостью. На передней панели расположена регулировка громкости, которая делает использование акустической системы максимально удобным. RGB-подсветка - это возможность добавить яркие краски в процесс прослушивания музыки или просмотра кино. Подсветку можно подобрать под цветовую гамму комнаты – так Oklick ОК-125 станет эффектным дополнением к интерьеру. С интерфейсом подключения 3,5 мм и питанием от USB акустическая система совместима со многими ноутбуками, смартфонами и планшетами. Oklick ОК-125 – универсальный выбор для современных пользователей.
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