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Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт

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Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
USB / линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 370 руб.  1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512670
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
USB / линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
Мощность фронтальных колонок
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
897

Описание товара Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт

Акустическая система Oklick ОК-125 обладает рядом уникальных особенностей, которые делают ее настоящим must-have для всех ценителей музыки и кино. Oklick ОК-125 создаёт объёмный и чистый стереозвук мощностью 12 Вт. У данной акустической системы достаточная громкость, чтобы наслаждаться любимыми песнями или фильмами в полной мере. Частотный диапазон от 130 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить звуки с высокой детализацией и четкостью. На передней панели расположена регулировка громкости, которая делает использование акустической системы максимально удобным. RGB-подсветка - это возможность добавить яркие краски в процесс прослушивания музыки или просмотра кино. Подсветку можно подобрать под цветовую гамму комнаты – так Oklick ОК-125 станет эффектным дополнением к интерьеру. С интерфейсом подключения 3,5 мм и питанием от USB акустическая система совместима со многими ноутбуками, смартфонами и планшетами. Oklick ОК-125 – универсальный выбор для современных пользователей.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-125 2.0 черный 12Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
USB / линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
12
Мощность фронтальных колонок
6
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Oklick ОК-125 обладает рядом уникальных особенностей, которые делают ее настоящим must-have для всех ценителей музыки и кино. Oklick ОК-125 создаёт объёмный и чистый стереозвук мощностью 12 Вт. У данной акустической системы достаточная громкость, чтобы наслаждаться любимыми песнями или фильмами в полной мере. Частотный диапазон от 130 Гц до 20 КГц позволяет воспроизводить звуки с высокой детализацией и четкостью. На передней панели расположена регулировка громкости, которая делает использование акустической системы максимально удобным. RGB-подсветка - это возможность добавить яркие краски в процесс прослушивания музыки или просмотра кино. Подсветку можно подобрать под цветовую гамму комнаты – так Oklick ОК-125 станет эффектным дополнением к интерьеру. С интерфейсом подключения 3,5 мм и питанием от USB акустическая система совместима со многими ноутбуками, смартфонами и планшетами. Oklick ОК-125 – универсальный выбор для современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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