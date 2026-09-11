Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт
Акустическая система Oklick OK-118 создана для уютного времяпрепровождения и камерных мероприятий. Эта модель производит высококачественный стереозвук, который передаст уникальную атмосферу любимой музыки или фильма. Эта компактная система обладает мощностью 4 Вт, которая отлично подходит для использования в небольших помещениях или на рабочем столе. Питание от USB делает Oklick OK-118 удобной в использовании – достаточно подключить колонки к любому устройству с USB-портом. Регулировка громкости на передней панели позволяет легко настроить звук под свои предпочтения. Имеются разъемы для наушников и микрофона, так что акустическая система Oklick универсальна и удобна для использования в различных ситуациях. Интерфейс подключения - 3,5 мм, что обеспечивает совместимость с большинством устройств: планшетами, смартфонами, компьютерами и ноутбуками. Простота подключения и настройки делает акустическую систему Oklick OK-118 отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство использования.
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