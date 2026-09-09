Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт
Компьютерные колонки Oklick представляют собой стильное и компактное решение для ежедневного использования как дома, так и в офисе. В комплект входит две колонки, что делает эту акустическую систему типа 2.0 идеальной для воспроизведения стереозвука. Корпус фронтальных колонок выполнен из качественного МДФ, что обеспечивает прочность и долговечность, а также улучшает акустические характеристики, уменьшая резонанс и вибрации. Внешняя часть колонок также содержит элементы из пластика, делая их легкими и удобными для транспортировки, поскольку их общий вес составляет всего 0,57 кг. Мощность каждой из колонок составляет 6 Вт, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание, подходящее для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения презентаций. Колонки питаются через USB-порт, что дает возможность использовать их с ноутбуками, персональными компьютерами и другими совместимыми устройствами без необходимости использования дополнительной электросети. Отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэш-накопителей делает данную модель максимально простой и надежной, минимизируя количество лишних элементов, которые могут выйти из строя. Компьютерные колонки Oklick — это сочетание простоты, надежности и качественного звука, что делает их отличным выбором для пользователей, ищущих доступное и эффективное аудиорешение.
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