Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт
Колонки Oklick OK-161 2.0 сочетают элегантность и высокое качество звучания. С их помощью вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным стереозвуком благодаря мощности в 6 Вт. Эти стационарные колонки отличаются не только техническими характеристиками, но и уникальным дизайном в цвете черный/вишня. Корпус из MDF с вставками, имитирующими красное дерево, придает особый шарм и стиль. Регулировка громкости расположена на боковой панели, что делает процесс управления звуком комфортным. Колонки оснащены разъемом для наушников, позволяя наслаждаться музыкой индивидуально, не создавая помех окружающим. Питание этих колонок осуществляется через USB, что облегчает их использование в любом месте, будь то дом или офис. Интерфейс подключения 3,5 мм позволяет легко подключаться к различным устройствам. Суммарная звуковая мощность в 6 Вт и частотный диапазон от 150 Гц до 20 КГц в сочетании с отношением сигнал/шум 55 дБ и импедансом 4 Ом создают качественное и чистое звучание. Легкие и компактные, с общим весом 0.75 кг и размерами 85x140x96 мм, колонки OK-161 не займут много места, но при этом станут выразительным акцентом в интерьере. Выбирая Oklick OK-161, вы получаете не только качественный звук, но и стильное дизайнерское решение.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 850 руб. 1 360 руб.213 руб. в СплитКолонки Defender Z4 USB (65508)
-
В наличииЦена 960 руб. 1 450 руб.240 руб. в СплитКолонки Oklick OK-126 2.0 черный 6Вт
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 620 руб.258 руб. в СплитКолонки Sven 255 2.0 черный 6Вт
-
В наличииЦена 1 220 руб. 1 700 руб.305 руб. в СплитКолонки Redragon Stentor 2.0 (77600)
-
В наличииЦена 1 380 руб. 2 950 руб.345 руб. в СплитКолонки Redragon Orpheus (77601)
-
В наличииЦена 1 670 руб. 2 600 руб.418 руб. в СплитКолонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 470 руб.585 руб. в СплитКолонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
-
В наличииЦена 2 690 руб. 3 000 руб.673 руб. в СплитКолонки Creative Pebble White
-
В наличииЦена 2 690 руб. 3 170 руб.673 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE Portable Black
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V2
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V3
-
В наличииЦена 5 990 руб. 6 610 руб.1498 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-161 2.0 темное дерево 6Вт