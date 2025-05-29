Колонки Defender V11 (65111)

Источник: Я ндекс Маркет

Александр



Забрал. Пришли целые и невредимые. Какие же они крохотные))) Установил под монитор. Звук, по сравнению с динамиками монитора, просто в разы лучше, стало приятнее находится за компьютером. Хотите что-то мощное чтобы устроить дискотеку и "раскачать" соседей - это не для вас, не берите и не разочаруетесь (и не ленитесь читать только отзывы, читайте и характеристики товара). Смотрите более дорогой сегмент данной техники. При первом включении подключил полностью через компьютер. Фона в системе НЕТ. ВЧ/НЧ выставил в середину, громкость примерно на 20%, с последующим увеличением во время проигрывания музыки до 50%. Для своей ценовой категории система отрабатывает хорошо. Для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки с умеренной громкостью её, несмотря на размеры, хватает (на мой не искушённый слух). На всю не выкручивал, всё равно даже такой системе надо дать раскачаться. Подсветка не отключается, раздражающей глаза назвать её не могу (ну тут, как говорится, кому как). Итог: меня вполне устроила данная система, она НЕ ФОНИТ, НЕ ХРИПИТ. Буду надеяться что прослужит долго. P.S.: смотря видео с музыкой в отзывах с телефона - пользуйтесь наушниками, они лучше передадут звук (не забывайте про то что качество записи звука зависит ещё и от самого телефона); в розетку подключил через блок 5V/2A.