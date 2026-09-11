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Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт

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Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 2
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 3
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 4
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 5
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 6
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 7
Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 1
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 2
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 3
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 4
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 5
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 6
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 7
  • Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 020 руб.  1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49425
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
600

Описание товара Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт

Миниатюрная акустическая система SVEN 315 предназначена для использования с ноутбуками. Имея крайне малые габариты и совершенно незначительный вес, эти колонки легко помещаются в сумке для ноутбука, не утяжеляя ее, поэтому вы всегда сможете взять их с собой, чтобы иметь под рукой отличное воспроизводящее устройство в любой ситуации. Отличительной особенностью этой модели портативных колонок является возможность подключения посредством стандартного USB-входа. Акустическая система SVEN 315 чрезвычайно проста в использовании и управлении – регулирование громкости звука и вход для кабеля подключения расположены на задней панели корпуса. Эти доступные по цене и функциональные колонки станут прекрасным выбором, а также самым настоящим украшением рабочего стола благодаря своему стильному современному дизайну корпуса.

Отзывы о товаре Колонки Sven 315 2.0 черный 5Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрная акустическая система SVEN 315 предназначена для использования с ноутбуками. Имея крайне малые габариты и совершенно незначительный вес, эти колонки легко помещаются в сумке для ноутбука, не утяжеляя ее, поэтому вы всегда сможете взять их с собой, чтобы иметь под рукой отличное воспроизводящее устройство в любой ситуации. Отличительной особенностью этой модели портативных колонок является возможность подключения посредством стандартного USB-входа. Акустическая система SVEN 315 чрезвычайно проста в использовании и управлении – регулирование громкости звука и вход для кабеля подключения расположены на задней панели корпуса. Эти доступные по цене и функциональные колонки станут прекрасным выбором, а также самым настоящим украшением рабочего стола благодаря своему стильному современному дизайну корпуса.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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