Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue
Совместимая со всеми современными стационарными мультимедийными центрами и мобильными гаджетами акустическая система SVEN 150 подключается к ним посредством коннектора mini-jack 3,5 мм. Она состоит из двух колонок, которые при суммарной мощности 5 Вт воспроизводят чистый звук в широком частотном диапазоне (100 Гц-20 кГц). Такие показатели делают данную систему хорошим вариантом для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Акустическая система SVEN 150 оснащена удобным регулятором громкости в виде колеса с рифленой поверхностью, который располагается на соединительном кабеле. Ее питание может осуществляться от USB-порта. Для размещения этой компактной системы на рабочем столе вам не потребуется много места, а благодаря своему стильному внешнему виду она будет гармонично смотреться в любом интерьере.
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