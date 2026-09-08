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Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue

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Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 1
Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 2
Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 3
Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
  • Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 1
  • Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 2
  • Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 3
  • Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
880 руб.  1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109754
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
350

Описание товара Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue

Совместимая со всеми современными стационарными мультимедийными центрами и мобильными гаджетами акустическая система SVEN 150 подключается к ним посредством коннектора mini-jack 3,5 мм. Она состоит из двух колонок, которые при суммарной мощности 5 Вт воспроизводят чистый звук в широком частотном диапазоне (100 Гц-20 кГц). Такие показатели делают данную систему хорошим вариантом для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Акустическая система SVEN 150 оснащена удобным регулятором громкости в виде колеса с рифленой поверхностью, который располагается на соединительном кабеле. Ее питание может осуществляться от USB-порта. Для размещения этой компактной системы на рабочем столе вам не потребуется много места, а благодаря своему стильному внешнему виду она будет гармонично смотреться в любом интерьере.

Отзывы о товаре Колонки Sven 150 SV-013509 Black-Blue




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимая со всеми современными стационарными мультимедийными центрами и мобильными гаджетами акустическая система SVEN 150 подключается к ним посредством коннектора mini-jack 3,5 мм. Она состоит из двух колонок, которые при суммарной мощности 5 Вт воспроизводят чистый звук в широком частотном диапазоне (100 Гц-20 кГц). Такие показатели делают данную систему хорошим вариантом для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Акустическая система SVEN 150 оснащена удобным регулятором громкости в виде колеса с рифленой поверхностью, который располагается на соединительном кабеле. Ее питание может осуществляться от USB-порта. Для размещения этой компактной системы на рабочем столе вам не потребуется много места, а благодаря своему стильному внешнему виду она будет гармонично смотреться в любом интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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