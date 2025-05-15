Колонки Defender Z4 USB (65508)
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%830 руб. 1 360 руб.
В наличии
Код товара: 214872
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
830 руб. -39%
1 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
950
Описание товара Колонки Defender Z4 USB (65508)
Компактные размеры - Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Регулятор громкости на передней панели сабвуфера - Больше не придется переключаться на управление вашим медиаплеером, чтобы изменить громкость. Магнитная экранировка - Если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику "безопасной" для телевизора, монитора или любого другого экрана.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Компактные размеры - Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Регулятор громкости на передней панели сабвуфера - Больше не придется переключаться на управление вашим медиаплеером, чтобы изменить громкость. Магнитная экранировка - Если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику "безопасной" для телевизора, монитора или любого другого экрана.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте уважаемые! Заказывал колонки внучке для вокальных занятий по удалёнке. Заказ пришел быстро! После получения и распаковки - сразу установили и проверили. Всё соответствует предложенному: Внешний вид, звучание.Очень довольны! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Тихие.Но для не большой комнаты самое то
Достоинства:
Комментарий:
играют пока для комнаты и кухни нормально
Достоинства:
Комментарий:
для своих денег соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, бас тоже есть, для комнаты вполне достаточно громкости. Провода короткие.
Достоинства:
Комментарий:
на одном буке хорошо работает на другом тихо не ко всем системам подходит и не 11 Вт меньше
Достоинства:
Комментарий:
какая цена таково и качество, товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Очень неплохая система. Вполне достойный звук для такой микро акустической системы. Занимает мало места. Качеством звука доволен. Заказал ещё одну. Рекомендую.
Колонки Defender Z4 USB (65508) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Defender Z4 USB (65508)
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте уважаемые! Заказывал колонки внучке для вокальных занятий по удалёнке. Заказ пришел быстро! После получения и распаковки - сразу установили и проверили. Всё соответствует предложенному: Внешний вид, звучание.Очень довольны! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Тихие.Но для не большой комнаты самое то
Достоинства:
Комментарий:
играют пока для комнаты и кухни нормально
Достоинства:
Комментарий:
для своих денег соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, бас тоже есть, для комнаты вполне достаточно громкости. Провода короткие.
Достоинства:
Комментарий:
на одном буке хорошо работает на другом тихо не ко всем системам подходит и не 11 Вт меньше
Достоинства:
Комментарий:
какая цена таково и качество, товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Очень неплохая система. Вполне достойный звук для такой микро акустической системы. Занимает мало места. Качеством звука доволен. Заказал ещё одну. Рекомендую.