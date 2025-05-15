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Колонки Defender Z4 USB (65508) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Defender Z4 USB (65508)

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Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 1
Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 2
Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 3
Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 4
Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
  • Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 1
  • Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 2
  • Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 3
  • Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 4
  • Колонки Defender Z4 USB (65508) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
830 руб.  1 360 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Defender Z4 USB (65508)
830 руб. -39%
1 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
950

Описание товара Колонки Defender Z4 USB (65508)

Компактные размеры - Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Регулятор громкости на передней панели сабвуфера - Больше не придется переключаться на управление вашим медиаплеером, чтобы изменить громкость. Магнитная экранировка - Если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику "безопасной" для телевизора, монитора или любого другого экрана.



Теги товара: с сабвуфером

Отзывы о товаре Колонки Defender Z4 USB (65508)

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте уважаемые! Заказывал колонки внучке для вокальных занятий по удалёнке. Заказ пришел быстро! После получения и распаковки - сразу установили и проверили. Всё соответствует предложенному: Внешний вид, звучание.Очень довольны! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Арсен К.

Достоинства:


Комментарий:
Тихие.Но для не большой комнаты самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
играют пока для комнаты и кухни нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
для своих денег соответствует
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, бас тоже есть, для комнаты вполне достаточно громкости. Провода короткие.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
на одном буке хорошо работает на другом тихо не ко всем системам подходит и не 11 Вт меньше
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
какая цена таково и качество, товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохая система. Вполне достойный звук для такой микро акустической системы. Занимает мало места. Качеством звука доволен. Заказал ещё одну. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные размеры - Акустическая система займет минимум места на рабочем столе. Регулятор громкости на передней панели сабвуфера - Больше не придется переключаться на управление вашим медиаплеером, чтобы изменить громкость. Магнитная экранировка - Если акустическую систему без магнитного экранирования расположить вблизи монитора или телевизора, то под воздействием сильного магнитного поля, излучаемого динамиками, могут появиться помехи в изображении. Экранировка делает акустику "безопасной" для телевизора, монитора или любого другого экрана.


Теги товара: с сабвуфером
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте уважаемые! Заказывал колонки внучке для вокальных занятий по удалёнке. Заказ пришел быстро! После получения и распаковки - сразу установили и проверили. Всё соответствует предложенному: Внешний вид, звучание.Очень довольны! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Арсен К.

Достоинства:


Комментарий:
Тихие.Но для не большой комнаты самое то
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
играют пока для комнаты и кухни нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
для своих денег соответствует
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, бас тоже есть, для комнаты вполне достаточно громкости. Провода короткие.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
на одном буке хорошо работает на другом тихо не ко всем системам подходит и не 11 Вт меньше
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
какая цена таково и качество, товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень неплохая система. Вполне достойный звук для такой микро акустической системы. Занимает мало места. Качеством звука доволен. Заказал ещё одну. Рекомендую.


Колонки Defender Z4 USB (65508) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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