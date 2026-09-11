Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)
Колонки 2.0 SVEN SPS-509 порадуют строгим дизайном с четко очерченными линиями и прямыми углами корпуса, оформленного в черном цвете. Модель, выполненная в стиле минимализма, будет гармонично сочетаться с любым интерьером, а благодаря компактным размерам акустике найдется место даже на небольшом компьютерном столе. Корпуса колонок выполнены из МДФ, благодаря чему звук, выходящий из динамиков, не будет искажаться и дребезжать. Суммарная мощность достигает 6 Вт, чего будет вполне достаточно для личного кабинета, небольшой гостиной или спальни. Колонки SVEN SPS-509 поддерживают воспроизведение звука в диапазоне частот 100-20000 Гц, что способствует сбалансированности звучания независимо от того, музыку какого жанра вы предпочитаете. Благодаря динамикам диаметром 47 мм, предусмотренным в каждой колонке, модель превосходно справляется с другими задачами, будь то просмотр фильмов или звуковое сопровождение при прохождении игр. Подключиться к любому звуковоспроизводящему устройству акустика может при помощи кабеля с интерфейсом 3.5 mm jack.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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