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Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)

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Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 1
Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 2
Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 3
Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 4
Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 5
Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 1
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 2
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 3
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 4
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 5
  • Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 080 руб.  2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549106
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
610

Описание товара Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)

Колонки 2.0 SVEN SPS-509 порадуют строгим дизайном с четко очерченными линиями и прямыми углами корпуса, оформленного в черном цвете. Модель, выполненная в стиле минимализма, будет гармонично сочетаться с любым интерьером, а благодаря компактным размерам акустике найдется место даже на небольшом компьютерном столе. Корпуса колонок выполнены из МДФ, благодаря чему звук, выходящий из динамиков, не будет искажаться и дребезжать. Суммарная мощность достигает 6 Вт, чего будет вполне достаточно для личного кабинета, небольшой гостиной или спальни. Колонки SVEN SPS-509 поддерживают воспроизведение звука в диапазоне частот 100-20000 Гц, что способствует сбалансированности звучания независимо от того, музыку какого жанра вы предпочитаете. Благодаря динамикам диаметром 47 мм, предусмотренным в каждой колонке, модель превосходно справляется с другими задачами, будь то просмотр фильмов или звуковое сопровождение при прохождении игр. Подключиться к любому звуковоспроизводящему устройству акустика может при помощи кабеля с интерфейсом 3.5 mm jack.

Отзывы о товаре Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный (разъем mini jack)
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 SVEN SPS-509 порадуют строгим дизайном с четко очерченными линиями и прямыми углами корпуса, оформленного в черном цвете. Модель, выполненная в стиле минимализма, будет гармонично сочетаться с любым интерьером, а благодаря компактным размерам акустике найдется место даже на небольшом компьютерном столе. Корпуса колонок выполнены из МДФ, благодаря чему звук, выходящий из динамиков, не будет искажаться и дребезжать. Суммарная мощность достигает 6 Вт, чего будет вполне достаточно для личного кабинета, небольшой гостиной или спальни. Колонки SVEN SPS-509 поддерживают воспроизведение звука в диапазоне частот 100-20000 Гц, что способствует сбалансированности звучания независимо от того, музыку какого жанра вы предпочитаете. Благодаря динамикам диаметром 47 мм, предусмотренным в каждой колонке, модель превосходно справляется с другими задачами, будь то просмотр фильмов или звуковое сопровождение при прохождении игр. Подключиться к любому звуковоспроизводящему устройству акустика может при помощи кабеля с интерфейсом 3.5 mm jack.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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