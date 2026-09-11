Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 135 2.0 черный 6Вт
В классическом дизайне представлены компактные колонки Sven 135. Для внешнего исполнения корпуса выбран черный цвет. Модель относится к акустическому типу 2.0. Динамики диаметром 50 мм обеспечивают чистый звук. Общая звуковая мощность колонок составляет 6 Вт. Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц. Размер модели равен 65 х 95 х 62 мм. Гарантия действует 12 месяцев. Электропитание и подключение к источнику воспроизведения осуществляются через порт USB. Регулятор громкости расположен на кабеле. Благодаря небольшому размеру колонки Sven 135 удобно брать с собой, они имеют вес всего 280 г. Для производства корпуса использован пластик.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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