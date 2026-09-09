Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт
Колонки Oklick OK-331 2.0 в черном цвете – это компактный и удобный вариант для тех, кто ищет качественный стереозвук. С мощностью 6 Вт, эти стационарные колонки подарят вам чистое и ясное звучание, идеально подходящее как для работы, так и для досуга. Питание колонок осуществляется через USB, что делает их удобными в использовании с множеством устройств. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм, они легко соединяются с вашими любимыми гаджетами, будь то компьютер, смартфон или планшет. Регулировка громкости расположена на задней панели. У колонок два фронтальных динамика, каждый мощностью 3 Вт. Oklick OK-331 2.0 обладает частотным диапазоном от 200 Гц до 20 КГц и отношением сигнал/шум 65 дБ. С весом 0.192 кг и размерами 73x65x55мм, колонки OK-331 легко поместятся на любом рабочем столе или полке, не занимая много места. Изготовленные из прочного пластика, они идеально подойдут к ежедневному использованию. Oklick OK-331 2.0 – это сочетание удобства, функциональности и стильного дизайна, подходящее для любого современного пространства.
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