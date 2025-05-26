Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%670 руб. 1 160 руб.
В наличии
Код товара: 214854
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб. -42%
1 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
17.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
700
Описание товара Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)
Колонки Aurora S8 представляют из себя компактную акустическую систему с питанием от USB и регулировкой громкости на пульте.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
17.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Развернуть
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Колонки Aurora S8 представляют из себя компактную акустическую систему с питанием от USB и регулировкой громкости на пульте.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Скажу честно - это НЕ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР! Однако, для прослушивание программ, музыки при работе на ноуте - просто ОГОНЬ! Подключаются элементарно, выставляешь максимальный звук и при помощи ПК регулируешь его громкость! Всё - работай и наслаждайся музыкой, новостями и т.д. Звук СТЕРЕО! Мне всё понравилось, рекомендую для НОРМАЛЬНЫХ людей. (меломаны проходят мимо и курят в сторонке - это не их товар!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, звук и качество хорошее.Достаточно громко играют.Мы довольны .
Достоинства:
Комментарий:
неплохие колонки ,брались для ноутбука смотреть кино на даче ,со своими задачами справляются,звук нормальный не плоский,главный плюс для меня нет ни каких светящихся элементов,колёсико громкости на проводе,на самих колонках никаких переключателей нет
Достоинства:
Комментарий:
хорошие колонки звук стал лучше
Достоинства:
Комментарий:
Недорогие, бюджетные колонки.Не для меломанов:))
Достоинства:
Комментарий:
Лично у меня в динамиках слышится тихий, мелкий хрип, как трещание очень мелкое. Откуда, почему, зачем - не известно, но факт остаётся фактом. При прослушивании именно музыки - не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук. хорошее качество. с переключателем звука тише громче вообще супер!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки но немного фонят, это может из за компа
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие , для 600 р они того стоят
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук и громкость за эти деньги. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки для офиса, стильные и небольшие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чистый звук, достаточно громкие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки! Достаточно громкие! Играют чисто, не хрипят.
Достоинства:
Комментарий:
колонки нормальные, но шнур очень короткий.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пищалки, для музыки слабенькие. В общем пойдёт за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый если на всю не включать
Достоинства:
Комментарий:
Качество, компактность, что надо!
Достоинства:
Комментарий:
саответствует указаным характеристикам очень . очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, лёгкие, компактные, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Звук достойный, громкость на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, не сабвуферы, но со своей задачей полностью справляются. Звук громкий, четкий, без лифних шумов.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, колонки стильные. на полную громкость слышно довольно громко.
Достоинства:
Комментарий:
работают на ура, но немного гудят
Достоинства:
Комментарий:
Громкие , не скрипят . За такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный для этой цены
Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408) – стоимость товара 670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)
Достоинства:
Комментарий:
Скажу честно - это НЕ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР! Однако, для прослушивание программ, музыки при работе на ноуте - просто ОГОНЬ! Подключаются элементарно, выставляешь максимальный звук и при помощи ПК регулируешь его громкость! Всё - работай и наслаждайся музыкой, новостями и т.д. Звук СТЕРЕО! Мне всё понравилось, рекомендую для НОРМАЛЬНЫХ людей. (меломаны проходят мимо и курят в сторонке - это не их товар!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, звук и качество хорошее.Достаточно громко играют.Мы довольны .
Достоинства:
Комментарий:
неплохие колонки ,брались для ноутбука смотреть кино на даче ,со своими задачами справляются,звук нормальный не плоский,главный плюс для меня нет ни каких светящихся элементов,колёсико громкости на проводе,на самих колонках никаких переключателей нет
Достоинства:
Комментарий:
хорошие колонки звук стал лучше
Достоинства:
Комментарий:
Недорогие, бюджетные колонки.Не для меломанов:))
Достоинства:
Комментарий:
Лично у меня в динамиках слышится тихий, мелкий хрип, как трещание очень мелкое. Откуда, почему, зачем - не известно, но факт остаётся фактом. При прослушивании именно музыки - не мешает.
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук. хорошее качество. с переключателем звука тише громче вообще супер!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки но немного фонят, это может из за компа
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие , для 600 р они того стоят
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук и громкость за эти деньги. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки для офиса, стильные и небольшие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чистый звук, достаточно громкие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки! Достаточно громкие! Играют чисто, не хрипят.
Достоинства:
Комментарий:
колонки нормальные, но шнур очень короткий.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пищалки, для музыки слабенькие. В общем пойдёт за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый если на всю не включать
Достоинства:
Комментарий:
Качество, компактность, что надо!
Достоинства:
Комментарий:
саответствует указаным характеристикам очень . очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, лёгкие, компактные, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Звук достойный, громкость на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Конечно, не сабвуферы, но со своей задачей полностью справляются. Звук громкий, четкий, без лифних шумов.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, колонки стильные. на полную громкость слышно довольно громко.
Достоинства:
Комментарий:
работают на ура, но немного гудят
Достоинства:
Комментарий:
Громкие , не скрипят . За такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный для этой цены