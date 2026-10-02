Описание товара Колонки Sven SB-2150A 2.1 черный 180Вт BT беспроводные BT

Динамики подавляющего большинства телевизоров хорошо справляются лишь с воспроизведением голосов дикторов новостей, а вот для музыки и спецэффектов в кино требуется более серьезное решение. Вот только большие колонки полноформатного домашнего кинотеатра — далеко не самый удобный и комфортный выход из ситуации. Для тех, кто стремится сэкономить пространство и минимизировать расходы, компания SVEN предложила комплект из саундбара c беспроводным сабвуфером SVEN SB-2150A. Общая мощность системы составляет внушительные 180 Вт — хватит для озвучивания даже большой гостиной, не говоря уже про комнаты поменьше. Крупный динамик сабвуфера диаметром 145 мм обеспечивает «басовую поддержку» в диапазоне от 50 до 150 Гц, а за воспроизведение средних и высоких частот отвечают целых четыре динамика диаметром 46 мм. Весь этот «оркестр» способен заметно расширить возможности телевизора, добавив новых красок в кинофильмы, игры, спортивные трансляции и другие программы. Создатели SVEN SB-2150A позаботились о том, чтобы использовать его было легко и приятно. Вся информация о работе отображается на LED-дисплее, управление осуществляется с помощью пульта ДУ. Не возникнет никаких проблем и с размещением комплекта. Сабвуфер оснащен беспроводным подключением, а саундбар может быть как установлен на полку рядом с телевизором, так и размещен на стене — все крепежные элементы есть в комплекте. Необходимые кабели пользователь также найдет в коробке с SVEN SB-2150A — дополнительно приобретать ничего не придется. SVEN SB-2150A может работать как с телевизором, так и с другими устройствами благодаря поддержке Bluetooth 5.0, HDMI ARC, оптического цифрового входа и аналогового AUX. И даже это еще не все: также устройство оборудовано плеером для аудиофайлов, работающим с USB-накопителями и TF-картами. Открывать для себя новые горизонты качественного звука очень просто, если у вас есть SVEN SB-2150A. Ищите его в каталогах магазинов бытовой техники и электроники, там вас ждет еще один приятный сюрприз — доступная стоимость.