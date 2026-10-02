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Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт

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Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 1
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 2
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 3
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 4
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 5
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 6
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 7
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 8
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 9
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 10
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 11
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 12
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 13
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 14
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 15
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 16
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 17
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 18
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 19
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 20
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 21
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 22
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 23
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 1
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 2
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 3
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 4
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 5
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 6
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 7
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 8
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 9
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 10
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 11
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 12
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 13
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 14
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 15
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 16
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 17
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 18
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 19
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 20
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 21
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 22
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 23
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
9 020 руб.  9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645336
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Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
9.5

Описание товара Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт

Настольная акустическая система 2.0 GMNG GG-SP600AC поможет полностью погрузиться в виртуальную реальность. Каждая из колонок мощностью 30 Вт оснащена отдельными динамиками для высоких, средних и низких частот, а также фазоинверторами для более четкого звучания басов. Набор доступных интерфейсов позволяет подключить к колонкам не только мультимедийные устройства и носители информации, но и микрофоны. Входы RCA и jack 3,5. Наличие входных разъемов двух типов обеспечивает возможность проводного подключения устройств с разными интерфейсами комплектным кабелем и одновременное подключение ПК и ТВ или двух других источников звука. Разъемы для микрофонов. К колонкам можно подключить до двух проводных микрофонов, чтобы устроить караоке-вечеринку. Имеется возможность регулировки громкости и эффекта реверберации. Bluetooth 5.0. Установив сопряжение с акустикой, вы сможете передавать на неё звук со смартфона, ноутбука и любого другого мобильного устройства по беспроводному каналу. USB-разъем и SD-картридер. Акустическая система оснащена собственным медиаплеером для воспроизведения файлов с USB-накопителей и карт памяти. Регулировка громкости, тембра и баланса. Встроенные в боковую панель аналоговые регуляторы помогут настроить звучание по своему вкусу. Панель управления с дисплеем. С помощью интегрированной в корпус панели можно управлять воспроизведением с внешних носителей, включать и отключать звук и питание. На светящемся символьном дисплее отображается активный вход и текущий режим. Компактный ПДУ. В комплектацию входит плоский пульт для беспроводного дистанционного управления акустикой на расстоянии. Специальная озвучка от Петра Гланца. О включении того или иного режима акустика оповещает голосом Дедпула, персонажей «Принца Персии», «Готики» и других компьютерных игр. Мощные и функциональные колонки GMNG GG-SP600AC порадуют ценителей компьютерных игр, киноманов и меломанов. Они представляют собой полноценный музыкальный центр с караоке и широкими возможностями настройки звучания, к которому можно подключить большинство современных мультимедийных устройств и носителей информации напрямую.

Отзывы о товаре Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик, МДФ
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная акустическая система 2.0 GMNG GG-SP600AC поможет полностью погрузиться в виртуальную реальность. Каждая из колонок мощностью 30 Вт оснащена отдельными динамиками для высоких, средних и низких частот, а также фазоинверторами для более четкого звучания басов. Набор доступных интерфейсов позволяет подключить к колонкам не только мультимедийные устройства и носители информации, но и микрофоны. Входы RCA и jack 3,5. Наличие входных разъемов двух типов обеспечивает возможность проводного подключения устройств с разными интерфейсами комплектным кабелем и одновременное подключение ПК и ТВ или двух других источников звука. Разъемы для микрофонов. К колонкам можно подключить до двух проводных микрофонов, чтобы устроить караоке-вечеринку. Имеется возможность регулировки громкости и эффекта реверберации. Bluetooth 5.0. Установив сопряжение с акустикой, вы сможете передавать на неё звук со смартфона, ноутбука и любого другого мобильного устройства по беспроводному каналу. USB-разъем и SD-картридер. Акустическая система оснащена собственным медиаплеером для воспроизведения файлов с USB-накопителей и карт памяти. Регулировка громкости, тембра и баланса. Встроенные в боковую панель аналоговые регуляторы помогут настроить звучание по своему вкусу. Панель управления с дисплеем. С помощью интегрированной в корпус панели можно управлять воспроизведением с внешних носителей, включать и отключать звук и питание. На светящемся символьном дисплее отображается активный вход и текущий режим. Компактный ПДУ. В комплектацию входит плоский пульт для беспроводного дистанционного управления акустикой на расстоянии. Специальная озвучка от Петра Гланца. О включении того или иного режима акустика оповещает голосом Дедпула, персонажей «Принца Персии», «Готики» и других компьютерных игр. Мощные и функциональные колонки GMNG GG-SP600AC порадуют ценителей компьютерных игр, киноманов и меломанов. Они представляют собой полноценный музыкальный центр с караоке и широкими возможностями настройки звучания, к которому можно подключить большинство современных мультимедийных устройств и носителей информации напрямую.
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Отзывы


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