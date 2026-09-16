Top.Mail.Ru
Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737333
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние, 737333

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 2
Уценка
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 3
Уценка
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 4
Уценка
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 1
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 2
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 3
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 4
  • Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
7 220 руб.  9 020 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние
7 220 руб. -20%
9 020 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
9.5

Описание товара Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка 2шт, кабель 2шт, пульт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GMNG
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка 2шт, кабель 2шт, пульт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...