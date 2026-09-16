Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние, 737333
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%7 220 руб. 9 020 руб.
В наличии
Код товара: 737333
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб. -20%
9 020 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
9.5
Описание товара Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка 2шт, кабель 2шт, пульт, документация
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ, пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Входы
USB, AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
30
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка 2шт, кабель 2шт, пульт, документация
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Уцененный товар Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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