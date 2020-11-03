Карта памяти Transcend CompactFlash Card 4GB 133X (TS4GCF133)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Transcend
|Тип товара
|Характеристики:
|Тип:
|Compact Flash
|Объем памяти, Гб
|4
|Класс скорости
|133
|Скорость чтения, Мб/с
|20
|Скорость записи, Мб/с
|18
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