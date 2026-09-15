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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера)

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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
11

Описание товара Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера)

Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 16 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-016G-S, 1 шт., без адаптера.

Отзывы о товаре Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти microSDHC UHS-I U1 NETAC P500 Extreme Pro 16 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, NT02P500ECO-016G-S, 1 шт., без адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSDHC 16GB Netac P500 ECO (NT02P500ECO-016G-S) (без SD адаптера) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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