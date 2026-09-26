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Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)

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Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230233
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)

Карта памяти Transcend CompactFlash 1000x 32GB — высокоскоростной накопитель профессионального уровня, созданный для требовательных фотографов и видеографов. Модель оптимизирована для работы в экстремальных режимах и обеспечивает безупречную стабильность при сохранении тяжелых файлов.



Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
32 ГБ
Класс скорости
UDMA 7
Скорость чтения
160
Скорость записи
120
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Transcend CompactFlash 1000x 32GB — высокоскоростной накопитель профессионального уровня, созданный для требовательных фотографов и видеографов. Модель оптимизирована для работы в экстремальных режимах и обеспечивает безупречную стабильность при сохранении тяжелых файлов.


Теги товара: 32 Гб, для фотоаппарата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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