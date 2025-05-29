Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)
Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 1 ТБ1 хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD, а благодаря скорости передачи данных до 120 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, загружает приложения быстрее за счет класса скорости A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Карта SanDisk Ultra microSD UHS-I дает вам настоящую свободу снимать и сохранять еще больше фотографий и видео, чем когда-либо, а также делиться ими. На карте SanDisk Ultra microSD емкостью до 1 ТБ1 хватит места, чтобы сохранить еще больше часов видео Full HD, а благодаря скорости передачи данных до 120 МБ/с вы сможете быстро переносить материалы. Эта карта, идеально подходящая для смартфонов и планшетов на базе Android, загружает приложения быстрее за счет класса скорости A1.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, скорость записи соответствует, в экшен камере 4к все ок, до этого брал Кингстон, камера в 4к не хотела писать, ссылаясь на низкую скорость, хотя обе 10 класса, с одинаковыми заявленными характеристиками. Спасибо за товар, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
все целое , установил на регистратор DDPA работает
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая.рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
в видеокамера работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
заказывал в регистратор, все работает
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, в деле еще не пробовал!
Достоинства:
Комментарий:
поставил в камеру всё работает
Достоинства:
Комментарий:
пока работает в камере, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти, брал для видеорегистратора, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
будем надеяться,что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
CD карта на 128 хорошего качества брал для регистратора,поставил отформатировал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
крутая флешка не хуже разных Samsung
Достоинства:
Комментарий:
3 часа тестил - проблем нет. Очень похоже на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
флешку брал для уличной камеры, работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё просто класс! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта памяти, быстро определилась
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя. Пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, брала для видеорегистратора,даже не форматировала. Без картридера, если кто не понял,только карта
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Брал втрой раз уже т.к. цена была одной из самых низких.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в видеорегистратор , работает.
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая. Установил в камеру Aqara G3.
Достоинства:
Комментарий:
Проверяется... отзыв будет позже...
Достоинства:
Комментарий:
Для видеорегистратора отличный)
Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk microSDXC Ultra 128Gb Class 10 (SDSQUNR-128G-GN6MN)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, скорость записи соответствует, в экшен камере 4к все ок, до этого брал Кингстон, камера в 4к не хотела писать, ссылаясь на низкую скорость, хотя обе 10 класса, с одинаковыми заявленными характеристиками. Спасибо за товар, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
все целое , установил на регистратор DDPA работает
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая.рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
в видеокамера работает на ура
Достоинства:
Комментарий:
заказывал в регистратор, все работает
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро, в деле еще не пробовал!
Достоинства:
Комментарий:
поставил в камеру всё работает
Достоинства:
Комментарий:
пока работает в камере, время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта памяти, брал для видеорегистратора, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
будем надеяться,что оригинал
Достоинства:
Комментарий:
CD карта на 128 хорошего качества брал для регистратора,поставил отформатировал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
крутая флешка не хуже разных Samsung
Достоинства:
Комментарий:
3 часа тестил - проблем нет. Очень похоже на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
флешку брал для уличной камеры, работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё просто класс! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта памяти, быстро определилась
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя. Пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, брала для видеорегистратора,даже не форматировала. Без картридера, если кто не понял,только карта
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Брал втрой раз уже т.к. цена была одной из самых низких.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в видеорегистратор , работает.
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая. Установил в камеру Aqara G3.
Достоинства:
Комментарий:
Проверяется... отзыв будет позже...
Достоинства:
Комментарий:
Для видеорегистратора отличный)