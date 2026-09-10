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Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3)

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Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362315
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3)

Карта памяти QUMO microSDXC 256 ГБ [QM256GMICSDXC10U3], принадлежащая к профессиональной серии, обеспечит высокую производительность при работе с мультимедийным контентом (фотографии, видео с разрешением 4K) и надежность в использовании. Скорость в режиме чтения/записи достигает 90 Мб/с и 70 Мб/с соответственно. Объем 256 ГБ позволяет хранить большое количество файлов. QUMO microSDXC 256 ГБ [QM256GMICSDXC10U3] защищена от попадания влаги и механических воздействий. В комплекте с картой поставляется адаптер SD.

Отзывы о товаре Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти QUMO microSDXC 256 ГБ [QM256GMICSDXC10U3], принадлежащая к профессиональной серии, обеспечит высокую производительность при работе с мультимедийным контентом (фотографии, видео с разрешением 4K) и надежность в использовании. Скорость в режиме чтения/записи достигает 90 Мб/с и 70 Мб/с соответственно. Объем 256 ГБ позволяет хранить большое количество файлов. QUMO microSDXC 256 ГБ [QM256GMICSDXC10U3] защищена от попадания влаги и механических воздействий. В комплекте с картой поставляется адаптер SD.
Самовывоз
Доставка
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Карта памяти Qumo microSDXC 256Gb class 10 UHS Class 3 256GB + SD adapter (QM256GMICSDXC10U3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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