Карта памяти Netac SDHC 16GB P600 (NT02P600STN-016G-R)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 504450
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790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Netac SDHC 16GB P600 (NT02P600STN-016G-R)
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 16 Гб, SDHC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
16 Гб
Скорость чтения
80
Страна производитель
Китай
Память Netac предназначена для хранения и переноса данных. Для работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 16 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 16 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Карта памяти Netac SDHC 16GB P600 (NT02P600STN-016G-R) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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